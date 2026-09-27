Уцененный товар Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 хорошее состояние, 750290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%16 370 руб. 18 190 руб.
В наличии
Код товара: 750290
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16 370 руб. -10%
18 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х12
Вес, кг.
2.4
Описание товара Уцененный товар Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 хорошее состояние
Причина уценки: отсутствует оригинальная коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: смеситель, крепления, декор накладки 2шт, документация
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Причина уценки: отсутствует оригинальная коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: смеситель, крепления, декор накладки 2шт, документация
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Уцененный товар Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 16370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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