Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние, 750286
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
потолочный
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Количество ламп
3
Рекомендуемая площадь освещения, м?
6
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%11 890 руб. 16 990 руб.
В наличии
Код товара: 750286
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 890 руб. -30%
16 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
потолочный
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
3
Рекомендуемая площадь освещения, м?
6
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Цвет плафона
белый
Способ крепления
крепежная планка
Ширина, см
42
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х50х25
Вес, кг.
1.01
Описание товара Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние
Причина уценки: неоригинальная коробка, другие плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, светильник, крепления, документация
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Теги товара: в стиле модерн
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
потолочный
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
3
Рекомендуемая площадь освещения, м?
6
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
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Цвет плафона
белый
Способ крепления
крепежная планка
Ширина, см
42
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Причина уценки: неоригинальная коробка, другие плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, светильник, крепления, документация
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные, GU10
Теги товара: в стиле модерн
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные, GU10
Теги товара: в стиле модерн
Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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