Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 750283
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911151515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A Adoration of the Earth B The Sacrifice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка
Эта неизменная любимица аудиофилов — одна из лучших записей Миннесотского оркестра, сделанных профессором Китом Джонсоном. После выхода компакт-диска он был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшая звукозапись, классическая музыка». Замечательное и волшебное исполнение! Ещё более исключительным его делает хромакей, изготовленный на 200-граммовом аудиофильском виниле компанией Quality Record Pressings!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSimon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитQueens Of The Stone Age - Queens Of The Stone Age (0191401176811...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSteve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитDokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитColdplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитThe Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (0602445401307) винил...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитBlur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитThe Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитTord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластин...
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911151515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A Adoration of the Earth B The Sacrifice
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
США
Эта неизменная любимица аудиофилов — одна из лучших записей Миннесотского оркестра, сделанных профессором Китом Джонсоном. После выхода компакт-диска он был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшая звукозапись, классическая музыка». Замечательное и волшебное исполнение! Ещё более исключительным его делает хромакей, изготовленный на 200-граммовом аудиофильском виниле компанией Quality Record Pressings!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка