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Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка

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Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750283
Доставка в Москве
Загружаем...
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Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911151515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A Adoration of the Earth B The Sacrifice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка

Эта неизменная любимица аудиофилов — одна из лучших записей Миннесотского оркестра, сделанных профессором Китом Джонсоном. После выхода компакт-диска он был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшая звукозапись, классическая музыка». Замечательное и волшебное исполнение! Ещё более исключительным его делает хромакей, изготовленный на 200-граммовом аудиофильском виниле компанией Quality Record Pressings!

Отзывы о товаре Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911151515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A Adoration of the Earth B The Sacrifice
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
США
Описание
Эта неизменная любимица аудиофилов — одна из лучших записей Миннесотского оркестра, сделанных профессором Китом Джонсоном. После выхода компакт-диска он был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшая звукозапись, классическая музыка». Замечательное и волшебное исполнение! Ещё более исключительным его делает хромакей, изготовленный на 200-граммовом аудиофильском виниле компанией Quality Record Pressings!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eiji Oue - Stravinsky: The Rite Of Spring, Le Sacre Du Printemps (Audiophile) (0030911151515) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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