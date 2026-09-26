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Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка

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Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jo Berger Myhre
Альбом (сингл)
Live Manoeuvres
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750280
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Загружаем...
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Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jo Berger Myhre
Альбом (сингл)
Live Manoeuvres
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude, Everything Effacing, Perils Interlude, Sustainer, Smallest Things, Pt. 1, Smallest Things, Pt. 2, Gate Opens, Aviary
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка

Выпущенный в начале 2021 года и получивший широкое признание, этот музыкальный альбом стал высказыванием об акустической светотени, об ощущении почти неуместности, о восприятии чего-то одновременно знакомого и непонятного, о созерцании знакомых, но чужих пейзажей. Музыка Unheimlich Manoeuvre в основном зародилась из сольных басовых импровизаций, которые сначала пропускались через цепочку аналоговых эффектов, вызывающих дополнительные шумы и ритмические полотна от самого баса, а затем дополнялись и накладывались слоями ответов других музыкантов (иранского исполнителя на томбаке Кавеха Махмудияна, исландца Олафура Бьорна Олафссона на органе, вокалистки Вивиан Ванг, норвежского гитариста Йо Давида Мейера Лисне, пианистки Яны Анисимовой и клавишника Мортена Квенильда), которые также временами подвергались обработке. В результате девять треков вылепили жутковатые дуги аналоговых паттернов, медленно перетекающих в индустриальные звуковые ландшафты, где они вновь собираются в знакомые, но в то же время чуждые формы.

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jo Berger Myhre
Альбом (сингл)
Live Manoeuvres
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude, Everything Effacing, Perils Interlude, Sustainer, Smallest Things, Pt. 1, Smallest Things, Pt. 2, Gate Opens, Aviary
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Выпущенный в начале 2021 года и получивший широкое признание, этот музыкальный альбом стал высказыванием об акустической светотени, об ощущении почти неуместности, о восприятии чего-то одновременно знакомого и непонятного, о созерцании знакомых, но чужих пейзажей. Музыка Unheimlich Manoeuvre в основном зародилась из сольных басовых импровизаций, которые сначала пропускались через цепочку аналоговых эффектов, вызывающих дополнительные шумы и ритмические полотна от самого баса, а затем дополнялись и накладывались слоями ответов других музыкантов (иранского исполнителя на томбаке Кавеха Махмудияна, исландца Олафура Бьорна Олафссона на органе, вокалистки Вивиан Ванг, норвежского гитариста Йо Давида Мейера Лисне, пианистки Яны Анисимовой и клавишника Мортена Квенильда), которые также временами подвергались обработке. В результате девять треков вылепили жутковатые дуги аналоговых паттернов, медленно перетекающих в индустриальные звуковые ландшафты, где они вновь собираются в знакомые, но в то же время чуждые формы.
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Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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