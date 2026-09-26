Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jo Berger Myhre - Live Manoeuvres (coloured) (5060197762452) виниловая пластинка
Выпущенный в начале 2021 года и получивший широкое признание, этот музыкальный альбом стал высказыванием об акустической светотени, об ощущении почти неуместности, о восприятии чего-то одновременно знакомого и непонятного, о созерцании знакомых, но чужих пейзажей. Музыка Unheimlich Manoeuvre в основном зародилась из сольных басовых импровизаций, которые сначала пропускались через цепочку аналоговых эффектов, вызывающих дополнительные шумы и ритмические полотна от самого баса, а затем дополнялись и накладывались слоями ответов других музыкантов (иранского исполнителя на томбаке Кавеха Махмудияна, исландца Олафура Бьорна Олафссона на органе, вокалистки Вивиан Ванг, норвежского гитариста Йо Давида Мейера Лисне, пианистки Яны Анисимовой и клавишника Мортена Квенильда), которые также временами подвергались обработке. В результате девять треков вылепили жутковатые дуги аналоговых паттернов, медленно перетекающих в индустриальные звуковые ландшафты, где они вновь собираются в знакомые, но в то же время чуждые формы.
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