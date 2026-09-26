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Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz (coloured) (5060197761974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz (coloured) (5060197761974) виниловая пластинка

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Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz (coloured) (5060197761974) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giorgi Mikadze
Альбом (сингл)
Georgian Microjamz
Жанр
Fusion
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750278
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Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giorgi Mikadze
Альбом (сингл)
Georgian Microjamz
Жанр
Fusion
Трек-лист
Metivuri (Prelude), Dumba Damba, Shedzakhili (Interlude), Elesa, Mirangula (Interlude), Moaning, Racha (Interlude), Maglonia, Gelati (Interlude), Kartlos Blues, Gurian Lullaby (Interlude), Lazhghvash, Tseruli
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz (coloured) (5060197761974) виниловая пластинка

Грузинская народная музыка — одна из древнейших и богатейших полифонических традиций в мире, несмотря на то, что она малоизвестна остальному современному миру. Сочетая чувство национальной гордости, музыкальную изобретательность и дух исследователя, пианист, композитор и аранжировщик Георгий Микадзе создал поразительный новый гибрид традиционной грузинской народной музыки и прогрессивного микротонального джаза на своем захватывающем дебютном альбоме Georgian Microjamz. В Georgian Microjamz неожиданно обнаруживаются общие черты между древними традициями родной Грузии Микадзе, где православная христианская церковь исполняла только вокальную музыку, и современными микротональными инновациями великого гитариста Давида «Фузе» Фиучинского, у которого клавишник учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Фиучинский присоединяется к Микадзе, чтобы вдохнуть жизнь в это необычное звучание, вместе с греческим басистом Панайотисом Андреу (Now vs. Now, Mulatu Astatke) и барабанщиком Шоном Райтом (Musiq Soulchild, Taeyang). В трех композициях квартету присоединяется потрясающий вокал грузинского хора Ensemble Basiani, а певица и этномузыколог Нана Валишвили добавляет душераздирающее вокальное исполнение к "Стону", мощной оде жертвам военного конфликта 2008 года между Россией и Грузией.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Giorgi Mikadze
Альбом (сингл)
Georgian Microjamz
Жанр
Fusion
Трек-лист
Metivuri (Prelude), Dumba Damba, Shedzakhili (Interlude), Elesa, Mirangula (Interlude), Moaning, Racha (Interlude), Maglonia, Gelati (Interlude), Kartlos Blues, Gurian Lullaby (Interlude), Lazhghvash, Tseruli
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Грузинская народная музыка — одна из древнейших и богатейших полифонических традиций в мире, несмотря на то, что она малоизвестна остальному современному миру. Сочетая чувство национальной гордости, музыкальную изобретательность и дух исследователя, пианист, композитор и аранжировщик Георгий Микадзе создал поразительный новый гибрид традиционной грузинской народной музыки и прогрессивного микротонального джаза на своем захватывающем дебютном альбоме Georgian Microjamz. В Georgian Microjamz неожиданно обнаруживаются общие черты между древними традициями родной Грузии Микадзе, где православная христианская церковь исполняла только вокальную музыку, и современными микротональными инновациями великого гитариста Давида «Фузе» Фиучинского, у которого клавишник учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Фиучинский присоединяется к Микадзе, чтобы вдохнуть жизнь в это необычное звучание, вместе с греческим басистом Панайотисом Андреу (Now vs. Now, Mulatu Astatke) и барабанщиком Шоном Райтом (Musiq Soulchild, Taeyang). В трех композициях квартету присоединяется потрясающий вокал грузинского хора Ensemble Basiani, а певица и этномузыколог Нана Валишвили добавляет душераздирающее вокальное исполнение к "Стону", мощной оде жертвам военного конфликта 2008 года между Россией и Грузией.


Теги товара: Цветной винил
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