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David Fiuczynski - Flam! Blam! Pan-Asian Microjam! (coloured) (5060197760823) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Fiuczynski - Flam! Blam! Pan-Asian Microjam! (coloured) (5060197760823) виниловая пластинка

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David Fiuczynski - Flam! Blam! Pan-Asian Microjam! (coloured) (5060197760823) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Fiuczynski
Альбом (сингл)
Flam! Blam! Pan-Asian Microjam!
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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David Fiuczynski - Flam! Blam! Pan-Asian Microjam! (coloured) (5060197760823) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Fiuczynski
Альбом (сингл)
Flam! Blam! Pan-Asian Microjam!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Loon-Y Tunes, Dance Of The UiraPuru, Flam!, Q&A Solitaire, Oiseaux JDillique, Gagaku Chord Candy Pt.1, Gagaku Chord Candy Pt.2, Waldstimmen, Uira Happy Jam, Organ Wren Impromptu, Loon-Ly Solitaire
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Fiuczynski - Flam! Blam! Pan-Asian Microjam! (coloured) (5060197760823) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный звуковой мир с виниловой пластинкой David Fiuczynski / Flam! blam! pan-asian microjam! на жёлтом виниле. Этот музыкальный альбом представляет собой невероятное сочетание стилей и культур, обогащенное яркими звуками и удивительными музыкальными экспериментами. Flam! blam! pan-asian microjam! - это произведение, которое перенесет вас в мир созвучий и ритмов Восточной и Западной музыкальной традиций. Каждая композиция альбома пронизана уникальной энергией и музыкальным мастерством, создавая неповторимую атмосферу искусства звука.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре David Fiuczynski - Flam! Blam! Pan-Asian Microjam! (coloured) (5060197760823) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
David Fiuczynski
Альбом (сингл)
Flam! Blam! Pan-Asian Microjam!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Loon-Y Tunes, Dance Of The UiraPuru, Flam!, Q&A Solitaire, Oiseaux JDillique, Gagaku Chord Candy Pt.1, Gagaku Chord Candy Pt.2, Waldstimmen, Uira Happy Jam, Organ Wren Impromptu, Loon-Ly Solitaire
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в уникальный звуковой мир с виниловой пластинкой David Fiuczynski / Flam! blam! pan-asian microjam! на жёлтом виниле. Этот музыкальный альбом представляет собой невероятное сочетание стилей и культур, обогащенное яркими звуками и удивительными музыкальными экспериментами. Flam! blam! pan-asian microjam! - это произведение, которое перенесет вас в мир созвучий и ритмов Восточной и Западной музыкальной традиций. Каждая композиция альбома пронизана уникальной энергией и музыкальным мастерством, создавая неповторимую атмосферу искусства звука.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Fiuczynski - Flam! Blam! Pan-Asian Microjam! (coloured) (5060197760823) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2690 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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