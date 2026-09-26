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John Cale - Music For A New Society (0887830009317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Cale - Music For A New Society (0887830009317) виниловая пластинка

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John Cale - Music For A New Society (0887830009317) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Music For A New Society
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Cale - Music For A New Society (0887830009317) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830009317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Music For A New Society
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Taking Your Life In Your Hands, Thoughtless Kind, Sanctus (Sanities), If You Were Still Around, Close Watch, Broken Bird, Chinese Envoy, Changes Made, Damn Life, Ris?, Sam And Rimsky Korsakov
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Cale - Music For A New Society (0887830009317) виниловая пластинка

Джон Дэвис Кейл - валлийский музыкант, композитор и продюсер, один из основателей американской рок-группы The Velvet Underground. За свою шестидесятилетнюю карьеру Кейл работал в различных стилях рока, дроуна, классической, авангардной и электронной музыки.

Отзывы о товаре John Cale - Music For A New Society (0887830009317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830009317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Music For A New Society
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Taking Your Life In Your Hands, Thoughtless Kind, Sanctus (Sanities), If You Were Still Around, Close Watch, Broken Bird, Chinese Envoy, Changes Made, Damn Life, Ris?, Sam And Rimsky Korsakov
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джон Дэвис Кейл - валлийский музыкант, композитор и продюсер, один из основателей американской рок-группы The Velvet Underground. За свою шестидесятилетнюю карьеру Кейл работал в различных стилях рока, дроуна, классической, авангардной и электронной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Cale - Music For A New Society (0887830009317) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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