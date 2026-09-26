Top.Mail.Ru
Nala Sinephro - The Smashing Machine (OST) (5056818805721) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nala Sinephro - The Smashing Machine (OST) (5056818805721) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nala Sinephro - The Smashing Machine (OST) (5056818805721) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nala Sinephro
Альбом (сингл)
The Smashing Machine
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nala Sinephro - The Smashing Machine (OST) (5056818805721) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818805721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nala Sinephro
Альбом (сингл)
The Smashing Machine
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dawn, Grand Prix, The Smashing Machine, The High, Mark, KO, Mark II, Dawn II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nala Sinephro - The Smashing Machine (OST) (5056818805721) виниловая пластинка

«The Smashing Machine (Original Motion Picture Soundtrack)» — саундтрек к одноимённому фильму 2025 года, созданный бельгийско-карибской композитором и музыкантом Налой Синефро (Nala Sinephro). Это её первая работа в качестве композитора для полнометражного фильма.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Nala Sinephro - The Smashing Machine (OST) (5056818805721) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818805721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nala Sinephro
Альбом (сингл)
The Smashing Machine
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dawn, Grand Prix, The Smashing Machine, The High, Mark, KO, Mark II, Dawn II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«The Smashing Machine (Original Motion Picture Soundtrack)» — саундтрек к одноимённому фильму 2025 года, созданный бельгийско-карибской композитором и музыкантом Налой Синефро (Nala Sinephro). Это её первая работа в качестве композитора для полнометражного фильма.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nala Sinephro - The Smashing Machine (OST) (5056818805721) виниловая пластинка - купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...