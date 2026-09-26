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Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка

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Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Moves In T he Field
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750264
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614705744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Moves In T he Field
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Butterfly Phase, Superhuman, Don't Trust Mirrors, Dancer Polynomials, Sodalis (II), Leitmotif, It's Okay To Disappear, Hypno, Moves In The Field, Solar Flare
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка

Нью-йоркская художница Келли Моран представляет свой второй альбом на лейбле Warp Records под названием «Moves in the Field». Будучи опытным и востребованным композитором, Моран сотрудничала с такими артистами, как Oneohtrix Point Never и FKA Twigs, в составе их концертных ансамблей. Как сольная исполнительница, Моран разработала уникальное направление экспериментальных фортепианных композиций, представленных в её получившей признание критиков дискографии. «Moves in the Field» демонстрирует дуэты с Yamaha Disklavier, технологически продвинутой версией механического пианино. Моран расширяет свои пианистические возможности, используя Disklavier для создания сложных фортепианных партий, выходящих за рамки человеческих возможностей, в результате чего получаются многослойные композиции, стирающие границы между человеком и машиной. Находясь под влиянием современной классической, альтернативной и электронной музыки, альбом балансирует на грани двух совершенно разных миров.

Отзывы о товаре Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614705744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Moves In T he Field
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Butterfly Phase, Superhuman, Don't Trust Mirrors, Dancer Polynomials, Sodalis (II), Leitmotif, It's Okay To Disappear, Hypno, Moves In The Field, Solar Flare
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Нью-йоркская художница Келли Моран представляет свой второй альбом на лейбле Warp Records под названием «Moves in the Field». Будучи опытным и востребованным композитором, Моран сотрудничала с такими артистами, как Oneohtrix Point Never и FKA Twigs, в составе их концертных ансамблей. Как сольная исполнительница, Моран разработала уникальное направление экспериментальных фортепианных композиций, представленных в её получившей признание критиков дискографии. «Moves in the Field» демонстрирует дуэты с Yamaha Disklavier, технологически продвинутой версией механического пианино. Моран расширяет свои пианистические возможности, используя Disklavier для создания сложных фортепианных партий, выходящих за рамки человеческих возможностей, в результате чего получаются многослойные композиции, стирающие границы между человеком и машиной. Находясь под влиянием современной классической, альтернативной и электронной музыки, альбом балансирует на грани двух совершенно разных миров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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