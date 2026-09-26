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Kelly Moran - Don't Trust Mirrors (5056818804564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kelly Moran - Don't Trust Mirrors (5056818804564) виниловая пластинка

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Kelly Moran - Don&#039;t Trust Mirrors (5056818804564) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Don't Trust Mirrors
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kelly Moran - Don't Trust Mirrors (5056818804564) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818804564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Don't Trust Mirrors
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Echo In The Field, Prism Drift, Sans Sodalis, Don't Trust Mirrors, Lunar Wave, Chrysalis, Systems, Reappearing, Above The Vapours, Cathedral
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kelly Moran - Don't Trust Mirrors (5056818804564) виниловая пластинка

Альбом Don't Trust Mirrors знаменует собой один из самых важных этапов в карьере нью-йоркского композитора и продюсера Келли Моран. В 2019 году, после гастролей со своим дебютным альбомом Ultraviolet на лейбле Warp, она начала работу над более ритмичным продолжением, вдохновленным ночными танцполами. Но личные потрясения и отмена гастролей из-за пандемии изменили ее путь, приведя сначала к альбому Moves in the Field 2024 года, который The New York Times назвала «мягкосердечным, но бескомпромиссным». Теперь Моран возвращается к проекту, который она когда-то приостановила. Don't Trust Mirrors исследует искажения, отражения и медленную работу по восстановлению себя. В записи альбома, в котором также принял участие коллега по лейблу Warp, Bibio, 10 треков переливаются текстурными преломлениями — это захватывающее путешествие к самопознанию и сосредоточенности.

Отзывы о товаре Kelly Moran - Don't Trust Mirrors (5056818804564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818804564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kelly Moran
Альбом (сингл)
Don't Trust Mirrors
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Echo In The Field, Prism Drift, Sans Sodalis, Don't Trust Mirrors, Lunar Wave, Chrysalis, Systems, Reappearing, Above The Vapours, Cathedral
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Don't Trust Mirrors знаменует собой один из самых важных этапов в карьере нью-йоркского композитора и продюсера Келли Моран. В 2019 году, после гастролей со своим дебютным альбомом Ultraviolet на лейбле Warp, она начала работу над более ритмичным продолжением, вдохновленным ночными танцполами. Но личные потрясения и отмена гастролей из-за пандемии изменили ее путь, приведя сначала к альбому Moves in the Field 2024 года, который The New York Times назвала «мягкосердечным, но бескомпромиссным». Теперь Моран возвращается к проекту, который она когда-то приостановила. Don't Trust Mirrors исследует искажения, отражения и медленную работу по восстановлению себя. В записи альбома, в котором также принял участие коллега по лейблу Warp, Bibio, 10 треков переливаются текстурными преломлениями — это захватывающее путешествие к самопознанию и сосредоточенности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kelly Moran - Don't Trust Mirrors (5056818804564) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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