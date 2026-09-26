Herbert von Karajan - Dvorak: Symphony No.8 (coloured) (5026854283340) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Dvorak: Symphony No.8
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 750256
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854283340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Dvorak: Symphony No.8
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Adagio – Allegro molto, Largo, Scherolto vivace – Poco sostenuto, Allegro con fuoco
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Herbert von Karajan - Dvorak: Symphony No.8 (coloured) (5026854283340) виниловая пластинка
Неповторимая мощь и страсть Девятой симфонии Дворжака «Из Нового Света», запечатленные в легендарной записи Караяна 1977 года с Берлинским филармоническим оркестром, теперь доступны в лимитированном издании на красном виниле Широко известная своей яркой, драматичной энергией, богатой эмоциональной глубиной и превосходной оркестровой точностью, эта запись считается важной вехой в истории звукозаписи классической музыки. Интерпретация Караяна чутко раскрывает, как Дворжак вплел музыкальные впечатления своего американского периода в самобытную ткань своего центральноевропейского романтического стиля.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854283340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
HERBERT VON KARAJAN
Альбом (сингл)
Dvorak: Symphony No.8
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Adagio – Allegro molto, Largo, Scherolto vivace – Poco sostenuto, Allegro con fuoco
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Неповторимая мощь и страсть Девятой симфонии Дворжака «Из Нового Света», запечатленные в легендарной записи Караяна 1977 года с Берлинским филармоническим оркестром, теперь доступны в лимитированном издании на красном виниле Широко известная своей яркой, драматичной энергией, богатой эмоциональной глубиной и превосходной оркестровой точностью, эта запись считается важной вехой в истории звукозаписи классической музыки. Интерпретация Караяна чутко раскрывает, как Дворжак вплел музыкальные впечатления своего американского периода в самобытную ткань своего центральноевропейского романтического стиля.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Herbert von Karajan - Dvorak: Symphony No.8 (coloured) (5026854283340) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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