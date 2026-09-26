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The Flamin' Groovies - Shake Some Action (0081227804350) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flamin' Groovies - Shake Some Action (0081227804350) виниловая пластинка

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The Flamin&#039; Groovies - Shake Some Action (0081227804350) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Flamin' Groovies
Альбом (сингл)
Shake Some Action
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750254
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Flamin' Groovies - Shake Some Action (0081227804350) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227804350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Flamin' Groovies
Альбом (сингл)
Shake Some Action
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shake Some Action, Sometimes, Yes It's True, Louis Blues, You Tore Me Down, Please Please Girl, Let The Boy Rock 'N' Roll, Don't You Lie To Me, She Said Yeah, I'll Cry Alone, Misery, I Saw Her, Teenage Confidential, I Can't Hide, Shake Some Action (Alternate Mix), Sweet Little Sixteen, I Can't Hide (Alternate Mix), I Got Mine, Sometimes (Alternate Version), I Saw Her (Alternate Mix), Yes It's True (Alternate Mix), Teenage Confidential (Alternate Mix), I'll Cry Alone (Alternate Mix), Please Pleas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flamin' Groovies - Shake Some Action (0081227804350) виниловая пластинка

Shake Some Action — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Flamin' Groovies. Альбом был выпущен в июне 1976 года на лейбле Sire Records. Название Shake Some Action происходит от строчки из фильма 1965 года «Никто, кроме храбрых».

Отзывы о товаре The Flamin' Groovies - Shake Some Action (0081227804350) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227804350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Flamin' Groovies
Альбом (сингл)
Shake Some Action
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shake Some Action, Sometimes, Yes It's True, Louis Blues, You Tore Me Down, Please Please Girl, Let The Boy Rock 'N' Roll, Don't You Lie To Me, She Said Yeah, I'll Cry Alone, Misery, I Saw Her, Teenage Confidential, I Can't Hide, Shake Some Action (Alternate Mix), Sweet Little Sixteen, I Can't Hide (Alternate Mix), I Got Mine, Sometimes (Alternate Version), I Saw Her (Alternate Mix), Yes It's True (Alternate Mix), Teenage Confidential (Alternate Mix), I'll Cry Alone (Alternate Mix), Please Pleas
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Shake Some Action — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Flamin' Groovies. Альбом был выпущен в июне 1976 года на лейбле Sire Records. Название Shake Some Action происходит от строчки из фильма 1965 года «Никто, кроме храбрых».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flamin' Groovies - Shake Some Action (0081227804350) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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