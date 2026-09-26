Stills & Nash Crosby - The Solo Albums (Box) (0081227805739) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
The Solo Albums
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб.
В наличии
Код товара: 750252
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227805739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
The Solo Albums
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stephen Stills: Stephen Stills Love the One You’re with, Do for the Others, Church (Part of Someone), Old Times Good Times, Go Back Home, Sit Yourself Down, To a Flame, Black Queen, Cherokee, We Are Not Helpless, David Crosby: If I Could Only Remember My Name Music is Love, Cowboy Movie, TamaHigh (At About 3), Laughing, What Are Their Names, Traction in the Rain, Song with No Words (Tree with No Leaves), Orleans, I’d Swear There Was Somebody There, Graham Nash: Songs For Beginners Military Madne
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stills & Nash Crosby - The Solo Albums (Box) (0081227805739) виниловая пластинка
Виниловый бокс-сет, включающий знаковые дебютные сольные альбомы Дэвида Кросби, Стивена Стиллса и Грэма Нэша, вышедшие после ошеломляющего успеха альбомов "Crosby, Stills & Nash" (1969) и "Deja Vu" (1970). В этот сборник также входит пластинка с редкими записями демо-версий и сессий для всех трех альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227805739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
The Solo Albums
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stephen Stills: Stephen Stills Love the One You’re with, Do for the Others, Church (Part of Someone), Old Times Good Times, Go Back Home, Sit Yourself Down, To a Flame, Black Queen, Cherokee, We Are Not Helpless, David Crosby: If I Could Only Remember My Name Music is Love, Cowboy Movie, TamaHigh (At About 3), Laughing, What Are Their Names, Traction in the Rain, Song with No Words (Tree with No Leaves), Orleans, I’d Swear There Was Somebody There, Graham Nash: Songs For Beginners Military Madne
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Виниловый бокс-сет, включающий знаковые дебютные сольные альбомы Дэвида Кросби, Стивена Стиллса и Грэма Нэша, вышедшие после ошеломляющего успеха альбомов "Crosby, Stills & Nash" (1969) и "Deja Vu" (1970). В этот сборник также входит пластинка с редкими записями демо-версий и сессий для всех трех альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stills & Nash Crosby - The Solo Albums (Box) (0081227805739) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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