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Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка

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Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Farmer
Альбом (сингл)
Listen To Art Farmer And The Orchestra
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750249
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Загружаем...
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Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0199957015059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Farmer
Альбом (сингл)
Listen To Art Farmer And The Orchestra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Street Of Dreams, Rain Check, Rue Prevail, The Sweetest Sounds (From "No Strings"), My Romance (From ”Jumbo”, Fly Me To The Moon, Naima, Ruby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка

Альбом «Listen to Art Farmer and the Orchestra», записанный в 1962 году и выпущенный годом позже лейблом Mercury, считается одним из самых амбициозных произведений трубача и флюгельгорниста Арта Фармера. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal Фармер, уже сделавший блестящие записи с биг-бэндами под руководством Куинси Джонса, Бенни Голсона и Чико О'Фаррилла, здесь выступает в качестве дирижера большого ансамбля под управлением Оливера Нельсона. Разнообразный репертуар, включающий произведения Билли Стрейхорна и Джона Колтрейна, среди прочих, аранжирован с присущим Нельсону изяществом, предоставляя Арту Фармеру возможность блеснуть в качестве солиста перед оркестром.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0199957015059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Farmer
Альбом (сингл)
Listen To Art Farmer And The Orchestra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Street Of Dreams, Rain Check, Rue Prevail, The Sweetest Sounds (From "No Strings"), My Romance (From ”Jumbo”, Fly Me To The Moon, Naima, Ruby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Listen to Art Farmer and the Orchestra», записанный в 1962 году и выпущенный годом позже лейблом Mercury, считается одним из самых амбициозных произведений трубача и флюгельгорниста Арта Фармера. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal Фармер, уже сделавший блестящие записи с биг-бэндами под руководством Куинси Джонса, Бенни Голсона и Чико О'Фаррилла, здесь выступает в качестве дирижера большого ансамбля под управлением Оливера Нельсона. Разнообразный репертуар, включающий произведения Билли Стрейхорна и Джона Колтрейна, среди прочих, аранжирован с присущим Нельсону изяществом, предоставляя Арту Фармеру возможность блеснуть в качестве солиста перед оркестром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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