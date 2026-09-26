Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Farmer - Listen To Art Farmer And The Orchestra (Analogue) (0199957015059) виниловая пластинка
Альбом «Listen to Art Farmer and the Orchestra», записанный в 1962 году и выпущенный годом позже лейблом Mercury, считается одним из самых амбициозных произведений трубача и флюгельгорниста Арта Фармера. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal Фармер, уже сделавший блестящие записи с биг-бэндами под руководством Куинси Джонса, Бенни Голсона и Чико О'Фаррилла, здесь выступает в качестве дирижера большого ансамбля под управлением Оливера Нельсона. Разнообразный репертуар, включающий произведения Билли Стрейхорна и Джона Колтрейна, среди прочих, аранжирован с присущим Нельсону изяществом, предоставляя Арту Фармеру возможность блеснуть в качестве солиста перед оркестром.
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