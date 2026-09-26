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Scandinavian Jazz Trio - Bossa Beguine (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scandinavian Jazz Trio - Bossa Beguine (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154090) виниловая пластинка

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Scandinavian Jazz Trio - Bossa Beguine (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154090) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Scandinavian Jazz Trio
Альбом (сингл)
Bossa Beguine
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750247
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Загружаем...
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Scandinavian Jazz Trio - Bossa Beguine (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154090) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Scandinavian Jazz Trio
Альбом (сингл)
Bossa Beguine
Жанр
Swing
Трек-лист
Bossa Beguine, My Little Chello, Our Delight, Billy's Bossa, Long Ago, Bittersuite, Two Little Pearls, Three On One, Emily, I've Grown Accustomed To Her Face, That's All, Trubbel
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scandinavian Jazz Trio - Bossa Beguine (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154090) виниловая пластинка

Bossa Beguine — дебютная пластинка Scandinavian Jazz Trio, объединившая трех известных музыкантов из стран Северной Европы: Магне Арнесена (фортепиано, Норвегия), Ханса Бакенрота (контрабас, Швеция) и Кристиана Лета (ударные, Дания).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Scandinavian Jazz Trio - Bossa Beguine (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Scandinavian Jazz Trio
Альбом (сингл)
Bossa Beguine
Жанр
Swing
Трек-лист
Bossa Beguine, My Little Chello, Our Delight, Billy's Bossa, Long Ago, Bittersuite, Two Little Pearls, Three On One, Emily, I've Grown Accustomed To Her Face, That's All, Trubbel
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Bossa Beguine — дебютная пластинка Scandinavian Jazz Trio, объединившая трех известных музыкантов из стран Северной Европы: Магне Арнесена (фортепиано, Норвегия), Ханса Бакенрота (контрабас, Швеция) и Кристиана Лета (ударные, Дания).


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scandinavian Jazz Trio - Bossa Beguine (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154090) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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