Описание товара Third Ear Band - Third Ear Band (0857661008605) виниловая пластинка

Для многих групп кража всего оборудования стала бы катастрофой. Для Third Ear Band этот досадный инцидент 1968 года открыл путь к позитивным переменам. Лидер и перкуссионист Глен Суини воспринял кражу как знак к изменению подхода Third Ear Band, и они перешли на использование исключительно акустических инструментов. В разгар расцвета электрифицированной психоделии Суини, Пол Миннс (гобой, блокфлейта, свистки, флейты) и Ричард Кофф (скрипка, альт) пошли по индивидуальному пути, смешивая индийскую рагу с камерной музыкой – без использования электроинструментов. Дебютный альбом Third Ear Band 1969 года, Alchemy, утвердил их как торжественную и мощную силу в мировом андеграунде. На Alchemy Суини задавал устойчивый ритм на ручных барабанах, в то время как Миннс и Кофф вплетали мелизматические узоры на гобое, блокфлейте, скрипке и альте. Этот подход перешёл и ко второму альбому Third Ear Band, часто называемому Elements, поскольку названия треков были отсылают к четырём основным компонентам доктрин средневековых европейских алхимиков. На этом альбоме 1970 года Third Ear Band звучали одновременно древне и современно, но при этом они покорили хиппи своими эпическими, завораживающими джемами, намекающими на тайное знание бесконечности. Хотя Third Ear Band процветали в период расцвета западной контркультуры, на звуковом уровне они были от неё довольно сильно отчуждены. Даже такие экстравагантные современники, как Comus и Jan Dukes De Grey, звучали как поп-группы по сравнению с TEB. Не имея традиционного фронтмена или электроинструментов, Third Ear Band проложили уникальный путь, который наиболее ярко расцвёл на Elements. Длинные песни здесь льются из их умелых рук, вызывая в звуке коллективное трансцендентное звучание – гипнотический вихрь, который не качается, а скорее парит и колышется с уединённой красотой. Музыка TEB существует в вечном настоящем, в постоянном восхищении. Это уроборос органических текстур, словно спонтанно возникших в воздухе, но обладающих такой строгостью, которая наводит на мысль о долгих часах работы в лаборатории. Без электричества она каким-то образом проникает глубже в ваше сознание.