King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка
Лимитированное издание, бокс-сет из 12 виниловых пластинок с радужными брызгами. Роскошный бокс-сет, включающий 69 треков на 12 потрясающих цветных пластинках! Каждый 12-дюймовый диск помещен во внутренний конверт с фотографией, изготовленный на заказ. Сведение выполнено из многодорожечных записей, мастеринг для винила — Крейгом Лоуренсом. В комплект входит роскошный постер размером 24 x 24 дюйма и бонусная наклейка для пиратской копии. Это полноформатная запись, сделанная на грандиозном фестивале Field of Vision, девять часов Gizz на 12 дисках! Потрясающие цветные пластинки и роскошная упаковка с дополнительными бонусами! Запись произведена 15-17 августа 2025 года на фестивале Field of Vision в Буэна-Висте, штат Колорадо. Звукорежиссёры: Сэм Джозеф, Джо Сантарпиа, Грейс Ридер и Гаспар Де Мелеместер. В состав King Gizzard входят Эмби Кенни-Смит, Микки Кавана, Куки Крейг, Джои Уокер, Луки Харвуд и Стю Маккензи. В дополнительные материалы входят: внутренние конверты для фотографий размером 12 дюймов с 35-мм фотографиями Боба Греко; роскошный постер размером 24 x 24 дюйма с фотографиями, сделанными на полароидную пленку во время фестиваля; а также бонусная пиратская наклейка, взятая с постера, созданного Эрни Хоуком для фильма «Город-мираж» на фестивале Field of Visions.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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