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Jacky Terrasson - Lover Man (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jacky Terrasson - Lover Man (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154113) виниловая пластинка

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Jacky Terrasson - Lover Man (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jacky Terrasson
Альбом (сингл)
Lover Man
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750227
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Jacky Terrasson - Lover Man (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154113) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jacky Terrasson
Альбом (сингл)
Lover Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nardis, Broadway, First Child, Close Enough For Love, Caravan, Lover Man, Love For Sale, Wail, Lost, In Your Own Sweet Way, Donna Lee
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-360
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacky Terrasson - Lover Man (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154113) виниловая пластинка

Скотт Янов из AllMusic написал: «Джеки Террассон с удовольствием переворачивает стандарты с ног на голову. К счастью, басист Угонна Окегво и барабанщик Леон Паркер очень внимательны (или, возможно, хорошо подготовлены), потому что для непосвященного слушателя эти эксцентричные и довольно необычные выступления часто оказываются совершенно непредсказуемыми и порой резкими. Стоит послушать». В рецензии Entertainment Weekly Дэвид Хайду отметил: «Джеки Террассон — это пламенное проявление нетрадиционных идей и виртуозной смелости. Террассон преодолевает безвыходную ситуацию стандартного репертуара, меняя правила». Дон Хекман из Los Angeles Times добавил: «Исполнение набора стандартов на дебютном альбоме, по меньшей мере, смело и чревато бесконечными сравнениями… Мощное дебютное путешествие для исполнителя, который станет одним из важных голосов джаза 90-х».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jacky Terrasson - Lover Man (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jacky Terrasson
Альбом (сингл)
Lover Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nardis, Broadway, First Child, Close Enough For Love, Caravan, Lover Man, Love For Sale, Wail, Lost, In Your Own Sweet Way, Donna Lee
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-360
Страна производитель
Япония
Описание
Скотт Янов из AllMusic написал: «Джеки Террассон с удовольствием переворачивает стандарты с ног на голову. К счастью, басист Угонна Окегво и барабанщик Леон Паркер очень внимательны (или, возможно, хорошо подготовлены), потому что для непосвященного слушателя эти эксцентричные и довольно необычные выступления часто оказываются совершенно непредсказуемыми и порой резкими. Стоит послушать». В рецензии Entertainment Weekly Дэвид Хайду отметил: «Джеки Террассон — это пламенное проявление нетрадиционных идей и виртуозной смелости. Террассон преодолевает безвыходную ситуацию стандартного репертуара, меняя правила». Дон Хекман из Los Angeles Times добавил: «Исполнение набора стандартов на дебютном альбоме, по меньшей мере, смело и чревато бесконечными сравнениями… Мощное дебютное путешествие для исполнителя, который станет одним из важных голосов джаза 90-х».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jacky Terrasson - Lover Man (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154113) виниловая пластинка - купить по цене 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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