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Ken Peplowski - The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ken Peplowski - The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154045) виниловая пластинка

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Ken Peplowski - The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn &amp; Alan Bergman (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154045) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750225
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Ken Peplowski - The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154045) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Are You Doing The Rest Of Your Life - How Do You Keep The Music Playing ?, Make Me Rainbows, Once Upon A Summertime, The Summer Knows, Watch What Happens, You Must Believe In Spring, Pieces Of Dreams, This Quiet Room, Like A Lover, Nice 'N' Easy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ken Peplowski - The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154045) виниловая пластинка

Звучание тенор-саксофона Кена Пепловски теплое, привлекательное и выразительное, при этом оно остается верным традициям джаза. Его игра настолько выразительна, что, исполняя мелодию, можно почти услышать слова каждой песни.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ken Peplowski - The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ken Peplowski
Альбом (сингл)
The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Are You Doing The Rest Of Your Life - How Do You Keep The Music Playing ?, Make Me Rainbows, Once Upon A Summertime, The Summer Knows, Watch What Happens, You Must Believe In Spring, Pieces Of Dreams, This Quiet Room, Like A Lover, Nice 'N' Easy
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Звучание тенор-саксофона Кена Пепловски теплое, привлекательное и выразительное, при этом оно остается верным традициям джаза. Его игра настолько выразительна, что, исполняя мелодию, можно почти услышать слова каждой песни.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ken Peplowski - The Summer Knows: The Music Of Michel Legrand And Marilyn & Alan Bergman (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154045) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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