Nicki Parrott - Sentimental Journey (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154106) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Sentimental Journey
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750224
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Sentimental Journey
Жанр
Swing
Трек-лист
Sentimental Journey, Again, Fools Rush In, If I Give My Heart To You, Secret Love, Que Sera, Sera, I'll See You In My Dreams, It's Magic, Just One Of Those Things, That Old Feeling, Blue Skies, Quizas, Quizas, Quizas, My One And Only Love, Dream A Little Dream Of Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nicki Parrott - Sentimental Journey (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154106) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sentimental Journey, Again, Fools Rush In, If I Give My Heart To You, Secret Love, Que Sera, Sera, I'll See You In My Dreams, It's Magic, Just One Of Those Things, That Old Feeling, Blue Skies, Quizas, Quizas, Quizas, My One And Only Love, Dream A Little Dream Of Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 230 руб.2558 руб. в СплитBlossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogu...
-
В наличииЦена 10 230 руб.2558 руб. в СплитMaurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source...
-
В наличииЦена 10 230 руб.2558 руб. в СплитColin Davis - Sibelius: Symphonies 5 & 7 (Analogue) (00289487149...
-
В наличииЦена 10 350 руб.2588 руб. в СплитOST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (colou...
-
В наличииЦена 10 350 руб.2588 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 10 350 руб.2588 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Origin...
-
В наличииЦена 10 350 руб.2588 руб. в СплитBernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (00289...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитForeigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитJeff Beck - Blow By Blow (Analogue) (0753088007873) виниловая пл...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитWar - Greatest Hits (Analogue) (0753088014970) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитWar - Why Can't We Be Friends? (Box) (0603497818853) виниловая п...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитDr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пласти...
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Sentimental Journey
Жанр
Swing
Трек-лист
Sentimental Journey, Again, Fools Rush In, If I Give My Heart To You, Secret Love, Que Sera, Sera, I'll See You In My Dreams, It's Magic, Just One Of Those Things, That Old Feeling, Blue Skies, Quizas, Quizas, Quizas, My One And Only Love, Dream A Little Dream Of Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sentimental Journey, Again, Fools Rush In, If I Give My Heart To You, Secret Love, Que Sera, Sera, I'll See You In My Dreams, It's Magic, Just One Of Those Things, That Old Feeling, Blue Skies, Quizas, Quizas, Quizas, My One And Only Love, Dream A Little Dream Of Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Nicki Parrott - Sentimental Journey (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154106) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nicki Parrott - Sentimental Journey (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154106) виниловая пластинка