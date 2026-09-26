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Cesare Mecca - Love For Sale (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cesare Mecca - Love For Sale (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154076) виниловая пластинка

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Cesare Mecca - Love For Sale (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154076) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cesare Mecca
Альбом (сингл)
LOVE FOR SALE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750223
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Загружаем...
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Cesare Mecca - Love For Sale (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154076) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cesare Mecca
Альбом (сингл)
LOVE FOR SALE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love For Sale, Taking A Chance On Love, When I Fall In Love, There Is No Greater Love, Love Vibrations, What Is This Thing Called Love, Like Someone In Love, You Don't Know What Love Is, Almost Like Being In Love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-356
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cesare Mecca - Love For Sale (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154076) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love For Sale, Taking A Chance On Love, When I Fall In Love, There Is No Greater Love, Love Vibrations, What Is This Thing Called Love, Like Someone In Love, You Don't Know What Love Is, Almost Like Being In Love



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cesare Mecca - Love For Sale (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cesare Mecca
Альбом (сингл)
LOVE FOR SALE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love For Sale, Taking A Chance On Love, When I Fall In Love, There Is No Greater Love, Love Vibrations, What Is This Thing Called Love, Like Someone In Love, You Don't Know What Love Is, Almost Like Being In Love
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-356
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love For Sale, Taking A Chance On Love, When I Fall In Love, There Is No Greater Love, Love Vibrations, What Is This Thing Called Love, Like Someone In Love, You Don't Know What Love Is, Almost Like Being In Love


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Cesare Mecca - Love For Sale (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154076) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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