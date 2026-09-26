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The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка

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The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750220
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The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488016681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run Run Run, Boris The Spider, I Need You, Whiskey Man, Heat Wave, Cobwebs And Strange, Don’t Look Away, See My Way, So Sad About Us, A Quick One, While He's Away, Batman (from the Ready Steady Go EP), Bucket 'T' (from the Ready Steady Go EP), Barbara Ann (from the Ready Steady Go EP), Disguises (from the Ready Steady Go EP), Doctor, Doctor (B-of Lily), Substitute – Single, Circles (B-Substitute), I’m A Boy – Single, I’ve Been Away (B-Jack), In The City (B-A Boy), Happy Jack - Acoustic Version,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка

A Quick One — второй студийный альбом британской рок-группы The Who, выпущенный 9 декабря 1966 года на лейбле Reaction Records в Великобритании. Альбом достиг 4-го места в британском чарте. Это двухдисковое издание на цветном виниле, выпущенное к RSD 2026, включает оригинальный альбом (в моно-версии), а также пластинку с би-сайдами, альтернативными версиями и инструментальными композициями. Роскошная упаковка с внутренними печатными конвертами. В отличие от других альбомов The Who, где гитарист Пит Тауншенд был основным или единственным автором песен, в создании A Quick One приняли участие все участники группы. Альбом завершается музыкальной сюитой под названием "A Quick One, While He's Away", которая послужила источником вдохновения для более поздних рок-опер, в создании которых группа принимала участие, таких как Tommy и Quadrophenia. На лицевой стороне изображены участники группы, играющие на своих инструментах. Из инструментов «вылетают» названия песен: «Cobwebs and Strange» у Кита Муна, «Whiskey Man» у Джона Энтвисла, «See My Way» у Роджера Долтри и «A Quick One, While He’s Away» у Пита Таунсенда.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488016681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run Run Run, Boris The Spider, I Need You, Whiskey Man, Heat Wave, Cobwebs And Strange, Don’t Look Away, See My Way, So Sad About Us, A Quick One, While He's Away, Batman (from the Ready Steady Go EP), Bucket 'T' (from the Ready Steady Go EP), Barbara Ann (from the Ready Steady Go EP), Disguises (from the Ready Steady Go EP), Doctor, Doctor (B-of Lily), Substitute – Single, Circles (B-Substitute), I’m A Boy – Single, I’ve Been Away (B-Jack), In The City (B-A Boy), Happy Jack - Acoustic Version,
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
A Quick One — второй студийный альбом британской рок-группы The Who, выпущенный 9 декабря 1966 года на лейбле Reaction Records в Великобритании. Альбом достиг 4-го места в британском чарте. Это двухдисковое издание на цветном виниле, выпущенное к RSD 2026, включает оригинальный альбом (в моно-версии), а также пластинку с би-сайдами, альтернативными версиями и инструментальными композициями. Роскошная упаковка с внутренними печатными конвертами. В отличие от других альбомов The Who, где гитарист Пит Тауншенд был основным или единственным автором песен, в создании A Quick One приняли участие все участники группы. Альбом завершается музыкальной сюитой под названием "A Quick One, While He's Away", которая послужила источником вдохновения для более поздних рок-опер, в создании которых группа принимала участие, таких как Tommy и Quadrophenia. На лицевой стороне изображены участники группы, играющие на своих инструментах. Из инструментов «вылетают» названия песен: «Cobwebs and Strange» у Кита Муна, «Whiskey Man» у Джона Энтвисла, «See My Way» у Роджера Долтри и «A Quick One, While He’s Away» у Пита Таунсенда.


Теги товара: Цветной винил
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The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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