The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Who - A Quick One (coloured) (0602488016681) виниловая пластинка
A Quick One — второй студийный альбом британской рок-группы The Who, выпущенный 9 декабря 1966 года на лейбле Reaction Records в Великобритании. Альбом достиг 4-го места в британском чарте. Это двухдисковое издание на цветном виниле, выпущенное к RSD 2026, включает оригинальный альбом (в моно-версии), а также пластинку с би-сайдами, альтернативными версиями и инструментальными композициями. Роскошная упаковка с внутренними печатными конвертами. В отличие от других альбомов The Who, где гитарист Пит Тауншенд был основным или единственным автором песен, в создании A Quick One приняли участие все участники группы. Альбом завершается музыкальной сюитой под названием "A Quick One, While He's Away", которая послужила источником вдохновения для более поздних рок-опер, в создании которых группа принимала участие, таких как Tommy и Quadrophenia. На лицевой стороне изображены участники группы, играющие на своих инструментах. Из инструментов «вылетают» названия песен: «Cobwebs and Strange» у Кита Муна, «Whiskey Man» у Джона Энтвисла, «See My Way» у Роджера Долтри и «A Quick One, While He’s Away» у Пита Таунсенда.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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