Don Henley - The End Of The Innocence (0602465150407) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
The End Of The Innocence
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 750217
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465150407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
The End Of The Innocence
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The End Of The Innocence, How Bad Do You Want It?, I Will Not Go Quietly, The Last Worthless Evening, New York Minute, Shangri-La, Little Tin God, Gimme What You Got, If Dirt Were Dollars, The Heart Of The Matter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Don Henley - The End Of The Innocence (0602465150407) виниловая пластинка
The End of the Innocence — третий сольный студийный альбом Дона Хенли, вокалиста и барабанщика группы Eagles. Альбом был выпущен в 1989 году и стал шестикратно платиновым Издание на 180 г виниле в гейтфолде Хенли получил премию Grammy в категории Best Male Rock Vocal Performance и номинацию на премию MTV Video Music Award за заглавную песню. Альбом стал самым продаваемым релизом Хенли, разойдясь тиражом более 6 миллионов копий только в США и достигнув 8-го места в чартах.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465150407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
The End Of The Innocence
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The End Of The Innocence, How Bad Do You Want It?, I Will Not Go Quietly, The Last Worthless Evening, New York Minute, Shangri-La, Little Tin God, Gimme What You Got, If Dirt Were Dollars, The Heart Of The Matter
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
The End of the Innocence — третий сольный студийный альбом Дона Хенли, вокалиста и барабанщика группы Eagles. Альбом был выпущен в 1989 году и стал шестикратно платиновым Издание на 180 г виниле в гейтфолде Хенли получил премию Grammy в категории Best Male Rock Vocal Performance и номинацию на премию MTV Video Music Award за заглавную песню. Альбом стал самым продаваемым релизом Хенли, разойдясь тиражом более 6 миллионов копий только в США и достигнув 8-го места в чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Don Henley - The End Of The Innocence (0602465150407) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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