Brian Eno - Small Craft On A Milk Sea (0602488378512) виниловая пластинка

Трек-лист

Emerald and Lime, Complex Heaven, Small Craft on a Milk Sea, Flint March, Horse, 2 Forms of Anger, Bone Jump, Dust Shuffle, Paleosonic, Slow Ice, Old Moon, Lesser Heaven, Calcium Needles, Emerald and Stone, Written, Forgotten, Late Anthropocene, Square Chain, Bimini Twist, Invisible, Abandoned Shops, Loose Rein, Surfacing, Allen Loop (Seven Sea Sessions), Instant Nuclear Family (Extended Version / Seven Sea Sessions), Signal Success (Seven Sea Sessions), Written / Forgotten / Remembered (Seven S