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James Brown - In The Jungle Groove (coloured) (0199957336543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Brown - In The Jungle Groove (coloured) (0199957336543) виниловая пластинка

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James Brown - In The Jungle Groove (coloured) (0199957336543) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
In The Jungle Groove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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James Brown - In The Jungle Groove (coloured) (0199957336543) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957336543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
In The Jungle Groove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It's A New Day, Funky Drummer, Give It Up Or Turnit A Loose (Remix), I Got To Move, Funky Drummer (Bonus Beat Reprise), Talkin' Loud & Sayin' Nothing (Remix), Get Up, Get Into It And Get Involved, Soul Power (Re-Edit), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Brown - In The Jungle Groove (coloured) (0199957336543) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's A New Day, Funky Drummer, Give It Up Or Turnit A Loose (Remix), I Got To Move, Funky Drummer (Bonus Beat Reprise), Talkin' Loud & Sayin' Nothing (Remix), Get Up, Get Into It And Get Involved, Soul Power (Re-Edit), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants)

Отзывы о товаре James Brown - In The Jungle Groove (coloured) (0199957336543) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957336543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
In The Jungle Groove
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It's A New Day, Funky Drummer, Give It Up Or Turnit A Loose (Remix), I Got To Move, Funky Drummer (Bonus Beat Reprise), Talkin' Loud & Sayin' Nothing (Remix), Get Up, Get Into It And Get Involved, Soul Power (Re-Edit), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's A New Day, Funky Drummer, Give It Up Or Turnit A Loose (Remix), I Got To Move, Funky Drummer (Bonus Beat Reprise), Talkin' Loud & Sayin' Nothing (Remix), Get Up, Get Into It And Get Involved, Soul Power (Re-Edit), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Brown - In The Jungle Groove (coloured) (0199957336543) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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