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The Young Gods - Super Ready/ Fragmente (7640186550703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Young Gods - Super Ready/ Fragmente (7640186550703) виниловая пластинка

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The Young Gods - Super Ready/ Fragmente (7640186550703) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Super Ready/ Fragmente
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Young Gods - Super Ready/ Fragmente (7640186550703) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640186550703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Super Ready/ Fragmente
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
I’m The Drug, Freeze, C’Est Quoi C’Est ?a, El Magnifico, Stay With Us, About Time, Machine Arri?re, The Color Code, Super Ready / Fragment?, Secret, Everythere, Un Point C’Est Tout
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Young Gods - Super Ready/ Fragmente (7640186550703) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I’m The Drug, Freeze, C’Est Quoi C’Est ?a, El Magnifico, Stay With Us, About Time, Machine Arri?re, The Color Code, Super Ready / Fragment?, Secret, Everythere, Un Point C’Est Tout

Отзывы о товаре The Young Gods - Super Ready/ Fragmente (7640186550703) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640186550703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Super Ready/ Fragmente
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
I’m The Drug, Freeze, C’Est Quoi C’Est ?a, El Magnifico, Stay With Us, About Time, Machine Arri?re, The Color Code, Super Ready / Fragment?, Secret, Everythere, Un Point C’Est Tout
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I’m The Drug, Freeze, C’Est Quoi C’Est ?a, El Magnifico, Stay With Us, About Time, Machine Arri?re, The Color Code, Super Ready / Fragment?, Secret, Everythere, Un Point C’Est Tout
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Young Gods - Super Ready/ Fragmente (7640186550703) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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