The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Young Gods - Play Terry Riley In C (7640186551397) виниловая пластинка
Группа The Young Gods выпускает альбом с Two Gentlemen, Play Terry Riley In C. Само собой разумеется, это плодотворная встреча двух выдающихся музыкантов, которые помогли сформировать передовую музыку последних десятилетий. Терри Райли, родившийся в 1935 году, является краеугольным камнем, на который опиралось значительное число артистов, чтобы освободить свое отношение к процессу и методам творчества. Таким же образом, The Young Gods, начиная со второй половины 1980-х годов, произвели революцию в своем отношении к рок-музыке, превратив гитары в сэмплеры. Композиция In C, написанная и впервые исполненная в 1964 году, является важным произведением в современном музыкальном репертуаре второй половины XX века и поворотным моментом в его истории. Партитура In C сведена к 53 музыкальным фразам, которые каждый музыкант должен повторять в порядке их появления столько раз, сколько пожелает; состав инструментов не указан; Движущая сила исполнения заключается не в оркестровой дирижировке, а в том, что музыканты слушают друг друга. Идеально открытое произведение, «In C» стало первым, в котором успешно синтезированы повторение и вариация.
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Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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