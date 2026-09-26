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B.B. Leon & Triple Heat - Blues Barn (7392420860016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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B.B. Leon & Triple Heat - Blues Barn (7392420860016) виниловая пластинка

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B.B. Leon &amp; Triple Heat - Blues Barn (7392420860016) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
B.B. Leon & Triple Heat
Альбом (сингл)
Blues Barn
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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B.B. Leon & Triple Heat - Blues Barn (7392420860016) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Opus 3
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Opus 3
Barcode
[7392420860016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
B.B. Leon & Triple Heat
Альбом (сингл)
Blues Barn
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sooner Or Later, Maria, You Got Me Walking, El Medio Stomp, If You Love Me, Born In Texas, Hailstorm, Boogie For Dad, Money Talks, I Aint' Rude, Rock Me Baby, Slide-out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара B.B. Leon & Triple Heat - Blues Barn (7392420860016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sooner Or Later, Maria, You Got Me Walking, El Medio Stomp, If You Love Me, Born In Texas, Hailstorm, Boogie For Dad, Money Talks, I Aint' Rude, Rock Me Baby, Slide-out

Отзывы о товаре B.B. Leon & Triple Heat - Blues Barn (7392420860016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Opus 3
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Opus 3
Barcode
[7392420860016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
B.B. Leon & Triple Heat
Альбом (сингл)
Blues Barn
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sooner Or Later, Maria, You Got Me Walking, El Medio Stomp, If You Love Me, Born In Texas, Hailstorm, Boogie For Dad, Money Talks, I Aint' Rude, Rock Me Baby, Slide-out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Швеция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sooner Or Later, Maria, You Got Me Walking, El Medio Stomp, If You Love Me, Born In Texas, Hailstorm, Boogie For Dad, Money Talks, I Aint' Rude, Rock Me Baby, Slide-out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


B.B. Leon & Triple Heat - Blues Barn (7392420860016) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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