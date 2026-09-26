Top.Mail.Ru
Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750198
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087512194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Death on Two Legs (Dedicated to...), Lazing on a Sunday Afternoon, I'm in Love with My Car, You're My Best Friend, 39, Sweet Lady, Seaside Rendezvous, The Prophet's Song, Love of My Life, Good Company, Bohemian Rhapsody, God Save the Queen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка

Queen — A Night At The Opera (издание на 1 LP, штрихкод 0050087512194, переиздание Hollywood Records) — культовый четвертый студийный альбом британской рок-группы Queen, изначально выпущенный в 1975 году. На момент своего выхода в 1975 году A Night at the Opera стал самым дорогим в производстве альбомом в истории звукозаписи. Свое название пластинка получила в честь одноименного фильма братьев Маркс. Альбом стал поворотной точкой в карьере Queen, принеся группе мировую известность и первые места в хит-парадах. Запись примечательна полным отказом от синтезаторов («No Synthesisers!» — гордо гласил буклет); все сложные оркестровки, хоровые партии и эффекты создавались исключительно с помощью многократного наложения вокала и гитарных партий Брайана Мэя. Центральным шедевром альбома стала легендарная шестиминутная композиция Bohemian Rhapsody, совместившая в себе балладу, оперу и тяжелый рок.



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087512194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Death on Two Legs (Dedicated to...), Lazing on a Sunday Afternoon, I'm in Love with My Car, You're My Best Friend, 39, Sweet Lady, Seaside Rendezvous, The Prophet's Song, Love of My Life, Good Company, Bohemian Rhapsody, God Save the Queen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Queen — A Night At The Opera (издание на 1 LP, штрихкод 0050087512194, переиздание Hollywood Records) — культовый четвертый студийный альбом британской рок-группы Queen, изначально выпущенный в 1975 году. На момент своего выхода в 1975 году A Night at the Opera стал самым дорогим в производстве альбомом в истории звукозаписи. Свое название пластинка получила в честь одноименного фильма братьев Маркс. Альбом стал поворотной точкой в карьере Queen, принеся группе мировую известность и первые места в хит-парадах. Запись примечательна полным отказом от синтезаторов («No Synthesisers!» — гордо гласил буклет); все сложные оркестровки, хоровые партии и эффекты создавались исключительно с помощью многократного наложения вокала и гитарных партий Брайана Мэя. Центральным шедевром альбома стала легендарная шестиминутная композиция Bohemian Rhapsody, совместившая в себе балладу, оперу и тяжелый рок.


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...