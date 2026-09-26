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I Musici - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (4907034225705) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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I Musici - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (4907034225705) виниловая пластинка

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I Musici - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (4907034225705) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
I Musici
Альбом (сингл)
Vivaldi: Le Quattro Stagioni
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750195
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Загружаем...
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I Musici - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (4907034225705) виниловая пластинка
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
I Musici
Альбом (сингл)
Vivaldi: Le Quattro Stagioni
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto No. 1 in E major, RV 269 "La Primavera" (Весна) I. Allegro, II. Largo e pianissimo sempre, Allegro, Concerto No. 2 in G minor, RV 315 "L'Estate" (Лето) I. Allegro non molto, II. Adagio — Presto, III. Presto, Concerto No. 3 in F major, RV 293 "L'Autunno" (Осень) I. Allegro, II. Adagio molto, III. Allegro, Concerto No. 4 in F minor, RV 297 "L'Inverno" (Зима) I. Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара I Musici - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (4907034225705) виниловая пластинка

Виниловое переиздание альбома I Musici — Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue), выпущенное в 2025 году японским аудиофильским лейблом Esoteric (каталожный номер Esoteric Mastering / ESLP-10005), представляет собой эксклюзивный релиз легендарной записи 1959 года с участием скрипача Феликса Айо (Felix Ayo).

Отзывы о товаре I Musici - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (4907034225705) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
I Musici
Альбом (сингл)
Vivaldi: Le Quattro Stagioni
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto No. 1 in E major, RV 269 "La Primavera" (Весна) I. Allegro, II. Largo e pianissimo sempre, Allegro, Concerto No. 2 in G minor, RV 315 "L'Estate" (Лето) I. Allegro non molto, II. Adagio — Presto, III. Presto, Concerto No. 3 in F major, RV 293 "L'Autunno" (Осень) I. Allegro, II. Adagio molto, III. Allegro, Concerto No. 4 in F minor, RV 297 "L'Inverno" (Зима) I. Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Виниловое переиздание альбома I Musici — Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue), выпущенное в 2025 году японским аудиофильским лейблом Esoteric (каталожный номер Esoteric Mastering / ESLP-10005), представляет собой эксклюзивный релиз легендарной записи 1959 года с участием скрипача Феликса Айо (Felix Ayo).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


I Musici - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (4907034225705) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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