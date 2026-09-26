Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dave’s True Story - Sex Without Bodies (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451539) виниловая пластинка
История группы Dave's True Story началась, когда автор песен и гитарист Дэвид Кантор и певица Келли Флинт познакомились через круг нью-йоркских авторов песен и музыкантов. Келли предложила Дэйву научить её одной из своих песен, и после того, как он исполнил её так, будто это была её собственная песня, родилась группа Dave's True Story. В январе 1994 года группа Dave's True Story выпустила свой первый одноименный альбом на собственном лейбле BePop. Он сразу же стал бестселлером в местной сети музыкальных магазинов, и группа продала 10 000 копий на своих концертах от Манхэттена до Монтерея. В июне 1994 года они выиграли престижную премию Kerrville New Music, которую ранее получали Лайл Ловетт, Сюзанна Вега и Мишель Шокед. Дуэт выступал на многочисленных радиопередачах и гастролировал по северо-востоку США, Калифорнии и Голландии, завоевав аудиторию по всему миру. Среди их релизов на лейбле Chesky — альбомы Sex Without Bodies и Unauthorized. Переиздание альбома на 180-граммовом виниле One-Step Pressing и SACD Hybrid Stereo запланировано на 2026 год. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
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