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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
I NEVER LOVED A MAN THE WAY I LOVE YOU
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750186
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Загружаем...
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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
I NEVER LOVED A MAN THE WAY I LOVE YOU
Жанр
Jazz
Трек-лист
Respect, Drown In My Tears, I Never Loved A Man (The Way I Love You), Soul Serenade, Don't Let Me Lose This Dream, Baby, Baby, Baby, Feelgood, Good Times, Do Right Woman - Do Right Man, Save Me, A Change Is Gonna Come
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка

Альбом Ареты Франклин " I Never Loved A Man The Way I Love You" включает в себя песни "Soul Serenade", "Good Times", "Do Right Woman, Do Right Man", "A Change Is Gonna Come" и — что наиболее важно — "Respect". Это одиннадцатый альбом Франклин и первый, выпущенный на Atlantic Records. До этого альбома Арета Франклин была известна своими бродвейскими мелодиями и голливудскими хитами. Однако именно на этом альбоме она проявила себя как настоящая сила соула. Арета Франклин, начавшая свою карьеру в качестве исполнительницы госпела в нежном возрасте 14 лет, стала самой популярной женщиной-исполнительницей в истории Billboard. Выпустив ошеломляющие 88 синглов, попавших в чарты Billboard Арета получила 18 премий «Грэмми», включая награды за лучшее женское вокальное исполнение в стиле R&B, лучшее исполнение в стиле соул-госпел и лучшую запись в стиле ритм-н-блюз. Продав более 75 миллионов записей по всему миру, она считается американским достоянием, а в 1987 году стала первой женщиной, включенной в Зал славы рок-н-ролла. Выпущенный в 1967 году альбом «I Never Loved a Man the Way I Love You» стал прорывным студийным альбомом Ареты Франклин, в который вошли первые два из 20 её хитов, занявших первое место в чартах: «I Never Loved a Man (The Way I Love You)» и её коронная песня «Respect». Это роскошное переиздание альбома « I Never Loved a Man the Way I Love You» на 180-граммовой виниловой пластинке со скоростью вращения 45 об/мин от Analogue Productions (серия Atlantic 75) мастерингом занимался Кевин Грей в Cohearent Audio с оригинальной мастер-ленты, а двойная пластинка отпечатана на 180-граммовом виниле компанией Quality Record Pressings. Вложенная в старинный разворачивающийся конверт с двойным карманом от Stoughton Printing эта пластинка станет изюминкой вашей коллекции.

Отзывы о товаре Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
I NEVER LOVED A MAN THE WAY I LOVE YOU
Жанр
Jazz
Трек-лист
Respect, Drown In My Tears, I Never Loved A Man (The Way I Love You), Soul Serenade, Don't Let Me Lose This Dream, Baby, Baby, Baby, Feelgood, Good Times, Do Right Woman - Do Right Man, Save Me, A Change Is Gonna Come
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Альбом Ареты Франклин " I Never Loved A Man The Way I Love You" включает в себя песни "Soul Serenade", "Good Times", "Do Right Woman, Do Right Man", "A Change Is Gonna Come" и — что наиболее важно — "Respect". Это одиннадцатый альбом Франклин и первый, выпущенный на Atlantic Records. До этого альбома Арета Франклин была известна своими бродвейскими мелодиями и голливудскими хитами. Однако именно на этом альбоме она проявила себя как настоящая сила соула. Арета Франклин, начавшая свою карьеру в качестве исполнительницы госпела в нежном возрасте 14 лет, стала самой популярной женщиной-исполнительницей в истории Billboard. Выпустив ошеломляющие 88 синглов, попавших в чарты Billboard Арета получила 18 премий «Грэмми», включая награды за лучшее женское вокальное исполнение в стиле R&B, лучшее исполнение в стиле соул-госпел и лучшую запись в стиле ритм-н-блюз. Продав более 75 миллионов записей по всему миру, она считается американским достоянием, а в 1987 году стала первой женщиной, включенной в Зал славы рок-н-ролла. Выпущенный в 1967 году альбом «I Never Loved a Man the Way I Love You» стал прорывным студийным альбомом Ареты Франклин, в который вошли первые два из 20 её хитов, занявших первое место в чартах: «I Never Loved a Man (The Way I Love You)» и её коронная песня «Respect». Это роскошное переиздание альбома « I Never Loved a Man the Way I Love You» на 180-граммовой виниловой пластинке со скоростью вращения 45 об/мин от Analogue Productions (серия Atlantic 75) мастерингом занимался Кевин Грей в Cohearent Audio с оригинальной мастер-ленты, а двойная пластинка отпечатана на 180-граммовом виниле компанией Quality Record Pressings. Вложенная в старинный разворачивающийся конверт с двойным карманом от Stoughton Printing эта пластинка станет изюминкой вашей коллекции.
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Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You (Analogue) (0753088751677) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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