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Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Fine And Mellow
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750184
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Загружаем...
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Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088100918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Fine And Mellow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fine And Mellow, I'm Just A Lucky So And So, (I Don't Stand) A Ghost Of A Chance With You, Rockin' In Rhythm, I'm In The Mood For Love, Round Midnight, I Can't Give Anything But Love, The Man I Love, Polka Dots And Moonbeams
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка

Окунитесь в мир джаза, как никогда прежде, с альбомом Ella Fitzgerald — Fine And Mellow вневременным шедевром, запечатлевшим непревзойденное мастерство Эллы Фицджеральд, записанным вживую в волшебный момент. Выпущенный в золотую эру джаза в начале 1960-х годов, этот альбом — мечта аудиофила, демонстрирующий не только вокальное великолепие Эллы, но и звуковую химию легендарного ансамбля титанов джаза. История создания альбома Fine And Mellow начинается с сотрудничества Эллы Фицджеральд, которую часто называют «Первой леди песни», с выдающейся группой музыкантов, находившихся на вершине джазовых инноваций. Записанный в знаменитом Лос-Анджелесском филармоническом зале в 1962 году, этот концертный альбом представляет собой редкую и аутентичную возможность заглянуть в магию импровизации той эпохи. Альбом — это настоящий «кто есть кто» среди великих джазовых музыкантов, отобранных с тщательным и продуманным вниманием к тому, чтобы дополнить вокальный стиль Эллы. Мягкий, но мощный голос Эллы легко справляется с волнами сет-листа, наполненного нестареющими классическими хитами, особенно заглавной композицией Fine And Mellow. На этом альбоме Элла демонстрирует пик своего вокального мастерства, каждая нота словно парит в воздухе, обладая почти осязаемым качеством. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088100918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Fine And Mellow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fine And Mellow, I'm Just A Lucky So And So, (I Don't Stand) A Ghost Of A Chance With You, Rockin' In Rhythm, I'm In The Mood For Love, Round Midnight, I Can't Give Anything But Love, The Man I Love, Polka Dots And Moonbeams
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Окунитесь в мир джаза, как никогда прежде, с альбомом Ella Fitzgerald — Fine And Mellow вневременным шедевром, запечатлевшим непревзойденное мастерство Эллы Фицджеральд, записанным вживую в волшебный момент. Выпущенный в золотую эру джаза в начале 1960-х годов, этот альбом — мечта аудиофила, демонстрирующий не только вокальное великолепие Эллы, но и звуковую химию легендарного ансамбля титанов джаза. История создания альбома Fine And Mellow начинается с сотрудничества Эллы Фицджеральд, которую часто называют «Первой леди песни», с выдающейся группой музыкантов, находившихся на вершине джазовых инноваций. Записанный в знаменитом Лос-Анджелесском филармоническом зале в 1962 году, этот концертный альбом представляет собой редкую и аутентичную возможность заглянуть в магию импровизации той эпохи. Альбом — это настоящий «кто есть кто» среди великих джазовых музыкантов, отобранных с тщательным и продуманным вниманием к тому, чтобы дополнить вокальный стиль Эллы. Мягкий, но мощный голос Эллы легко справляется с волнами сет-листа, наполненного нестареющими классическими хитами, особенно заглавной композицией Fine And Mellow. На этом альбоме Элла демонстрирует пик своего вокального мастерства, каждая нота словно парит в воздухе, обладая почти осязаемым качеством. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.


Теги товара: Limited Edition
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Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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