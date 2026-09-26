Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка
Окунитесь в мир джаза, как никогда прежде, с альбомом Ella Fitzgerald — Fine And Mellow вневременным шедевром, запечатлевшим непревзойденное мастерство Эллы Фицджеральд, записанным вживую в волшебный момент. Выпущенный в золотую эру джаза в начале 1960-х годов, этот альбом — мечта аудиофила, демонстрирующий не только вокальное великолепие Эллы, но и звуковую химию легендарного ансамбля титанов джаза. История создания альбома Fine And Mellow начинается с сотрудничества Эллы Фицджеральд, которую часто называют «Первой леди песни», с выдающейся группой музыкантов, находившихся на вершине джазовых инноваций. Записанный в знаменитом Лос-Анджелесском филармоническом зале в 1962 году, этот концертный альбом представляет собой редкую и аутентичную возможность заглянуть в магию импровизации той эпохи. Альбом — это настоящий «кто есть кто» среди великих джазовых музыкантов, отобранных с тщательным и продуманным вниманием к тому, чтобы дополнить вокальный стиль Эллы. Мягкий, но мощный голос Эллы легко справляется с волнами сет-листа, наполненного нестареющими классическими хитами, особенно заглавной композицией Fine And Mellow. На этом альбоме Элла демонстрирует пик своего вокального мастерства, каждая нота словно парит в воздухе, обладая почти осязаемым качеством. Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в The Mastering Lab с оригинальной аналоговой мастер-ленты. Отпечатано на Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт с одним карманом от Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Fine And Mellow (Analogue) (0753088100918) виниловая пластинка