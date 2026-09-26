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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка

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Stills &amp; Nash Crosby - Crosby, Stills &amp; Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750180
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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088752179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow Captain, See The Changes, Carried Away, Fair Game, Anything At All, Cathedral, Dark Star, Just A Song Before I Go, Run From Tears, Cold Rain, In My Dreams, I Give You Give Blind
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка

Crosby, Stills & Nash — это фолк-рок-супергруппа, состоящая из американских авторов-исполнителей Дэвида Кросби, Стивена Стиллса и английского певца-автора песен Грэма Нэша. Одноимённый альбом CSN 1977 года стал возвращением к наполненному гармониями идеализму, благодаря которому трио обрело популярность; он достиг 2-го места в чартах, уступив мегауспешному альбому Fleetwood Mac « Rumours». AllMusic утверждает, что песни на CSN демонстрируют «значительную лирическую зрелость и композиционную сложность по сравнению с более ранними альбомами (из гораздо более невинной эпохи)». «Just a Song Before I Go» стала последней из акустических композиций Грэма Нэша, ориентированных на радио, и вошла в десятку лучших синглов. «See the Changes» и «Dark Star» вошли в число лучших работ Стивена Стиллса, а Дэвид Кросби представил три классических произведения из своего самобытного творчества: «Shadow Captain», «Anything at All» и прекрасную «In My Dreams». А многочастная композиция Нэша «Cathedral», воспоминание о кислотном трипе, совершенном в Винчестерском соборе в день его 32-летия, стала неотъемлемой частью концертного репертуара группы. Потрясающее музыкальное совершенство заслуживает безупречного звучания и первоклассной упаковки. Это переиздание было записано непосредственно с оригинальной мастер-ленты Крисом Беллманом в Bernie Grundman Mastering и нарезано на скорости 45 об/мин. Винил отпечатан на 180-граммовой пластинке компанией Quality Record Pressings и помещен в старинный разворачивающийся конверт с двойным карманом и текстурированной поверхностью от Stoughton Printing.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088752179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stills & Nash Crosby
Альбом (сингл)
CROSBY, STILLS & NASH
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow Captain, See The Changes, Carried Away, Fair Game, Anything At All, Cathedral, Dark Star, Just A Song Before I Go, Run From Tears, Cold Rain, In My Dreams, I Give You Give Blind
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Crosby, Stills & Nash — это фолк-рок-супергруппа, состоящая из американских авторов-исполнителей Дэвида Кросби, Стивена Стиллса и английского певца-автора песен Грэма Нэша. Одноимённый альбом CSN 1977 года стал возвращением к наполненному гармониями идеализму, благодаря которому трио обрело популярность; он достиг 2-го места в чартах, уступив мегауспешному альбому Fleetwood Mac « Rumours». AllMusic утверждает, что песни на CSN демонстрируют «значительную лирическую зрелость и композиционную сложность по сравнению с более ранними альбомами (из гораздо более невинной эпохи)». «Just a Song Before I Go» стала последней из акустических композиций Грэма Нэша, ориентированных на радио, и вошла в десятку лучших синглов. «See the Changes» и «Dark Star» вошли в число лучших работ Стивена Стиллса, а Дэвид Кросби представил три классических произведения из своего самобытного творчества: «Shadow Captain», «Anything at All» и прекрасную «In My Dreams». А многочастная композиция Нэша «Cathedral», воспоминание о кислотном трипе, совершенном в Винчестерском соборе в день его 32-летия, стала неотъемлемой частью концертного репертуара группы. Потрясающее музыкальное совершенство заслуживает безупречного звучания и первоклассной упаковки. Это переиздание было записано непосредственно с оригинальной мастер-ленты Крисом Беллманом в Bernie Grundman Mastering и нарезано на скорости 45 об/мин. Винил отпечатан на 180-граммовой пластинке компанией Quality Record Pressings и помещен в старинный разворачивающийся конверт с двойным карманом и текстурированной поверхностью от Stoughton Printing.


Теги товара: Limited Edition
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Stills & Nash Crosby - Crosby, Stills & Nash (Analogue) (0753088752179) виниловая пластинка – стоимость товара 9420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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