Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Charlie Byrd - The Guitar Artistry Of Charlie Byrd (Analogue) (0753088209079) виниловая пластинка
Представьте себе: 1960 год, мир всё ещё не оправился от эпохи Эйзенхауэра, пышных юбок и едва слышного гула раннего рок-н-ролла, пытавшегося затмить джаз. Альбом Чарли Бёрда « The Guitar Artistry of Charlie Byrd» обрушивается на слушателей словно идеально выверенный удар по ободу барабана, готовый напомнить всем, что джаз может быть утонченным, душевным и невероятно зажигательным. Именно в студии Edgewood Studios в Вашингтоне, округ Колумбия, Берд, уроженец Вирджинии, виртуозный гитарист, со своей верной испанской гитарой без усилителя, творил своё волшебство. Записанный в 1960 году и выпущенный в 1963 году на лейбле Riverside Records (после ограниченного тиража под названием Charlie's Choice: Jazz at the Showboat, Vol. 4 на импринте Offbeat лейбла Washington Records), этот альбом демонстрирует Берда на пике его мастерства, сочетающего импровизационный огонь джаза с утонченной изысканностью классической техники. Трек-лист читается как признание в любви к универсальности: от задорной «Taking a Chance on Love» до мечтательной «Moonlight in Vermont» и отсылки к его кумиру Джанго Рейнхарду с композицией «Nuages». Ах, и не забудем «Django», сольное гитарное исполнение, настолько интимное, что вам покажется, будто Берд играет его только для вас в вашей гостиной. Атмосфера альбома напоминает мартини — мягкий, утонченный, но с неожиданной остротой. AllMusic поставил ему восторженные 4,5 звезды, назвав его «приятным», а стиль Берда — «чистым, прекрасно артикулированным», что на языке критиков означает «это та пластинка, которую вы будете крутить, пока ваш проигрыватель не взмолится о пощаде». Это не просто фоновая музыка; это диалог между пальцами Берда и вашей душой, где каждая сыгранная нота говорит: «Эй, джаз может быть стильным и крутым».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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