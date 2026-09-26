Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка
Tchaikovsky: Symphony No.4, 5 & 6 - уникальное переиздание на трех виниловых пластинках записи произведений Петра Ильича Чайковского в исполнении Leningrad Philharmonic Orchestra под руководством дирижера, Народного артиста, Героя Социалистического Труда и Лауреата Ленинской премии Евгения Александровича Мравинского, первоначально выпущенное в 1974 году. Оркестр под его руководством посетил Великобританию в сентябре 1960 года, давая сенсационные концерты в Эдинбурге и Лондоне, которые привлекли внимание прессы и общественности. Leningrad Philharmonic Orchestra - Санкт-Петербургский симфонический филармонический оркестр, полное официальное название — Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, старейший симфонический оркестр России. С 1988 года художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Ю.Х. Темирканов. История оркестра восходит к Придворному музыкантскому хору, учреждённому в 1882 г. указом Александра III. Первоначально этот «хор» был предназначен, главным образом, для церемониальных нужд. В 1897 г. он был преобразован в Придворный оркестр и начал практиковать публичные выступления. В начале XX века это уже полноценный музыкальный коллектив, главным дирижёром которого в 1907-17 гг. был Г.И. Варлих. В качестве приглашённых дирижёров с оркестром выступали музыканты мирового масштаба, такие как Рихард Штраус и Артур Никиш.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Отзывы о товаре Evgeny Mravinsky - Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 & 6 (Box) (Analogue) (8808678160925) виниловая пластинка