Top.Mail.Ru
Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A F?nf St?cke Im Volkston, Op. 102, Adagio, Sizilienne, Melodie, Ave Maria, Abendlied, Notturno
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка

«Бельканто на виолончелло» — кажется, это наиболее уместный комментарий, услышанный после концерта знаменитого итальянского музыканта. Звучание его виолончели отличается удивительной гибкостью и теплотой, почти как у прекрасного голоса. При этом каждая фраза отточена до совершенства. Его вдохновенное исполнение придает волшебство каждой интерпретации. Энрико Майнарди родился в 1897 году в Милане и учился там в консерватории имени Верди. В возрасте 13 лет он выступил перед публикой как солист. Три года спустя его сотрудничество с Максом Регером привело к первому исполнению сонаты для виолончели последнего, соч. 116. С тех пор Энрико Майнарди выступает с сольными концертами во всех европейских странах. В течение нескольких лет Майнарди занимал должность профессора в Академии Санта-Чечилия в Риме и регулярно принимал участие в ежегодных летних курсах в Зальцбурге и Люцерне. Вместе с Эдвином Фишером и Георгом Куленкампфом он составлял трио, хорошо известное по всей Европе. После смерти Куленкампфа несколько лет назад его место занял Вольфганг Шнайдерхан. Энрико Майнарди прославился как композитор и дирижер. Первое исполнение его виолончельного концерта в Германии состоялось в Бохуме в марте 1952 года. Его значение как солиста и педагога неоспоримо.

Отзывы о товаре Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A F?nf St?cke Im Volkston, Op. 102, Adagio, Sizilienne, Melodie, Ave Maria, Abendlied, Notturno
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
«Бельканто на виолончелло» — кажется, это наиболее уместный комментарий, услышанный после концерта знаменитого итальянского музыканта. Звучание его виолончели отличается удивительной гибкостью и теплотой, почти как у прекрасного голоса. При этом каждая фраза отточена до совершенства. Его вдохновенное исполнение придает волшебство каждой интерпретации. Энрико Майнарди родился в 1897 году в Милане и учился там в консерватории имени Верди. В возрасте 13 лет он выступил перед публикой как солист. Три года спустя его сотрудничество с Максом Регером привело к первому исполнению сонаты для виолончели последнего, соч. 116. С тех пор Энрико Майнарди выступает с сольными концертами во всех европейских странах. В течение нескольких лет Майнарди занимал должность профессора в Академии Санта-Чечилия в Риме и регулярно принимал участие в ежегодных летних курсах в Зальцбурге и Люцерне. Вместе с Эдвином Фишером и Георгом Куленкампфом он составлял трио, хорошо известное по всей Европе. После смерти Куленкампфа несколько лет назад его место занял Вольфганг Шнайдерхан. Энрико Майнарди прославился как композитор и дирижер. Первое исполнение его виолончельного концерта в Германии состоялось в Бохуме в марте 1952 года. Его значение как солиста и педагога неоспоримо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enrico Mainardi - Schubert: Sonate Fur Violoncello Und Klavier (Arpeggione) (Analogue) (8808678160383) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...