Top.Mail.Ru
Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Schubert: Arpeggione Sonata In A minor
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Schubert: Arpeggione Sonata In A minor
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Moderato, Adagio Attacca, Rondo, Allegretto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка

Переиздание «Сонаты для арпеджио Франца Шуберта» в исполнении одного из величайших виолончелистов XX века, Энрико Майнарди, в сопровождении Гвидо Борчиани, выпущено на лейбле Deutsche Grammophon. В этой легендарной записи Майнарди балансирует между строгой и серьезной интерпретацией и романтической выразительностью, обладая характерным тембром, напоминающим альт, быстрым вибрато и точной интонацией. У Майнарди есть и другие записи «Сонаты для арпеджио» Шуберта, включая концертное исполнение в Зальцбурге в 1959 году, но эта запись иллюстрирует его музыкальную правдивость, отражающую его миссию: «Мой принцип и цель — служить музыке, а не использовать ее ради самовыражения». «Майнарди играет с присущей ему утонченностью и элегантностью, с тонким, аристократическим тембром, и доставляет большое удовольствие его «задумчивая, мечтательная фразировка нескольких пассажей, особенно в первой части». — Gramophone

Отзывы о товаре Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Enrico Mainardi
Альбом (сингл)
Schubert: Arpeggione Sonata In A minor
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Moderato, Adagio Attacca, Rondo, Allegretto
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Переиздание «Сонаты для арпеджио Франца Шуберта» в исполнении одного из величайших виолончелистов XX века, Энрико Майнарди, в сопровождении Гвидо Борчиани, выпущено на лейбле Deutsche Grammophon. В этой легендарной записи Майнарди балансирует между строгой и серьезной интерпретацией и романтической выразительностью, обладая характерным тембром, напоминающим альт, быстрым вибрато и точной интонацией. У Майнарди есть и другие записи «Сонаты для арпеджио» Шуберта, включая концертное исполнение в Зальцбурге в 1959 году, но эта запись иллюстрирует его музыкальную правдивость, отражающую его миссию: «Мой принцип и цель — служить музыке, а не использовать ее ради самовыражения». «Майнарди играет с присущей ему утонченностью и элегантностью, с тонким, аристократическим тембром, и доставляет большое удовольствие его «задумчивая, мечтательная фразировка нескольких пассажей, особенно в первой части». — Gramophone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enrico Mainardi - Schubert: Arpeggione Sonata In A minor (Analogue) (8808678161199) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...