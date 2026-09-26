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Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка

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Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Kyung-Wha Chung
Альбом (сингл)
Con Amore
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750169
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Загружаем...
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Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678134315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Kyung-Wha Chung
Альбом (сингл)
Con Amore
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
La Gitana, Liebesleid, Dancing Doll, Scherzo-Tarantella, Op.16, Salut D'Amour, Op.12, La Capricieuse, Op.17, Valse Sentimentale, Op.51No.6, Praeludium Und Allegro (In The Style Of Gaetano Pugnani), Moto Perpetuo, Beau Soir, Nocturne In C Sharp Minor Ut Diese Mineur Cis-Moll, Caprice In A Minor - La Mineur - A-Moll, Gavotte, Liebesfreud, Serenade Espagnole, Caprice (After "Etude En Forme De Valse", Op.52 No.6), Hungarian Dance No.1
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка

Скрипачка Кён Ва Чон и пианист Филипп Молл исполняют произведения Брамса, Крейслера, Элгара и других композиторов. Блестящее и глубокое мастерство Кён Ва Чон сделало её одной из самых признанных исполнительниц классической музыки на протяжении более 30 лет. Её страсть, музыкальность и невероятная энергия, которую она вкладывает в свои выступления, а также уникальные и выразительные интерпретации скрипичной литературы утвердили её как артистку высочайшего уровня. Среди многочисленных записей, в которых принимал участие аккомпаниатор и пианист ансамбля Филипп Молл, можно отметить «Немецкий реквием» Брамса с Берлинским радиохором, фортепианные трио Дворжака и Сука с Берлинским филармоническим фортепианным трио, вокальные дуэты с Полем-Армином и Петером Эдельманном, цыганские песни с Рене Морлок, «Маленькую торжественную мессу» Россини с Камерным хором RIAS, оперные фантазии с духовыми солистами Ла Скала, композиции Шуберта и Бартока со скрипачкой Андреа Дука Лёвенштейн, а также программу коротких произведений с сэром Джеймсом Галвеем. «Постоянный партнер Сольти, скрипачка Кён Ва Чон, появляется на сольном диске с пианистом Филипом Моллом. Довольно казачий наряд Чон на обложке мог бы навести на мысль о диске с русским репертуаром, но «Con amore» посвящена мелодиям Элгара, Крейслера, Венявского и других. Это восхитительная программа, в которой безупречная техника, превосходное мастерство музыкантов и, прежде всего, умение исполнять эти очаровательные миниатюры на точно нужном уровне». — Джеймс Джолли, Gramophone

Отзывы о товаре Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678134315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Kyung-Wha Chung
Альбом (сингл)
Con Amore
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
La Gitana, Liebesleid, Dancing Doll, Scherzo-Tarantella, Op.16, Salut D'Amour, Op.12, La Capricieuse, Op.17, Valse Sentimentale, Op.51No.6, Praeludium Und Allegro (In The Style Of Gaetano Pugnani), Moto Perpetuo, Beau Soir, Nocturne In C Sharp Minor Ut Diese Mineur Cis-Moll, Caprice In A Minor - La Mineur - A-Moll, Gavotte, Liebesfreud, Serenade Espagnole, Caprice (After "Etude En Forme De Valse", Op.52 No.6), Hungarian Dance No.1
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Скрипачка Кён Ва Чон и пианист Филипп Молл исполняют произведения Брамса, Крейслера, Элгара и других композиторов. Блестящее и глубокое мастерство Кён Ва Чон сделало её одной из самых признанных исполнительниц классической музыки на протяжении более 30 лет. Её страсть, музыкальность и невероятная энергия, которую она вкладывает в свои выступления, а также уникальные и выразительные интерпретации скрипичной литературы утвердили её как артистку высочайшего уровня. Среди многочисленных записей, в которых принимал участие аккомпаниатор и пианист ансамбля Филипп Молл, можно отметить «Немецкий реквием» Брамса с Берлинским радиохором, фортепианные трио Дворжака и Сука с Берлинским филармоническим фортепианным трио, вокальные дуэты с Полем-Армином и Петером Эдельманном, цыганские песни с Рене Морлок, «Маленькую торжественную мессу» Россини с Камерным хором RIAS, оперные фантазии с духовыми солистами Ла Скала, композиции Шуберта и Бартока со скрипачкой Андреа Дука Лёвенштейн, а также программу коротких произведений с сэром Джеймсом Галвеем. «Постоянный партнер Сольти, скрипачка Кён Ва Чон, появляется на сольном диске с пианистом Филипом Моллом. Довольно казачий наряд Чон на обложке мог бы навести на мысль о диске с русским репертуаром, но «Con amore» посвящена мелодиям Элгара, Крейслера, Венявского и других. Это восхитительная программа, в которой безупречная техника, превосходное мастерство музыкантов и, прежде всего, умение исполнять эти очаровательные миниатюры на точно нужном уровне». — Джеймс Джолли, Gramophone
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Kyung-Wha Chung - Con Amore (Analogue) (8808678134315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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