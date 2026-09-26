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Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка

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Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Cheek
Альбом (сингл)
Keepers Of The Eastern Door
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 
Начислим 334 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750168
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Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка
11 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analog Tone Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analog Tone Factory
Barcode
[4260141088923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Cheek
Альбом (сингл)
Keepers Of The Eastern Door
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kino’s Canoe, Smoke Rings, O Sacrum Convivium!, On A Clear Day, Lost Is My Quiet, From Me To You, Keepers Of The Eastern Door, Go On, Dear
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка

Крис Чик, уроженец Сент-Луиса, штат Миссури, родился в 1968 году. Сегодня он один из самых востребованных саксофонистов в мире джаза. Он играл в группах таких легенд, как Пол Мотиан, Чарли Хейден, Стив Своллоу и Билл Фризелл. Известный своим лиризмом и теплым, самобытным звучанием, он является по-настоящему уникальным музыкантом. Его альбомы Saturday Songs (Sunnyside), I Wish I Knew, A Girl Named Joe, Vine, and Blues Cruise (Fresh Sound) получили восторженные отзывы по всему миру и стали фаворитами как среди музыкантов, так и среди слушателей. Он также является одним из лидеров групп Rudder, the Bloomdaddies и Reeds Ramble. Крис — давний участник группы Guillermo Klein's Los Guachos. Он также записывался и выступал с биг-бэндами Дафниса Прието, Алана Фербера и Мигеля Зенона. Музыка Криса охватывает широкий спектр направлений, прочно связанных с джазовой традицией, но при этом устремленных в неизведанное. Как сказали Стив Своллоу и Карла Блей: «С одной стороны, он — само воплощение нежного, изящного лиризма. Но он не в силах противиться желанию бунтовать». Он мастерски бьет под дых: как только он убедит вас, что лучше и быть не может, он сыграет что-то, что вернет вас к реальности, что-то прямое и лаконичное, как апперкот». Его коллега, композитор Гильермо Кляйн, говорит о Чике: «(Крис) — один из моих любимых людей в этом мире. Удивительно одаренный музыкант, постоянно находящийся в единении со звуком». Вот уже более 20 лет я имею счастье делиться с ним музыкой, и должен сказать, что каждая нота и каждая фраза, которую он сыграл на сегодняшний день, прекрасны и значимы. Компания Analog Tone Factory — новый лейбл, который записывает музыку исключительно на аналоговую ленту. Основанный саксофонистом Джеромом Саббагом, пианистом и звукорежиссером Питом Ренде, лейбл Analog Tone Factory использует лучшие технологии сегодняшнего и вчерашнего дня, чтобы создавать записи с великолепным звучанием с участием одних из лучших музыкантов современности. Все виниловые альбомы категории ААА поставляются с карточкой для скачивания несжатого файла в высоком разрешении 192/24.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analog Tone Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analog Tone Factory
Barcode
[4260141088923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chris Cheek
Альбом (сингл)
Keepers Of The Eastern Door
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kino’s Canoe, Smoke Rings, O Sacrum Convivium!, On A Clear Day, Lost Is My Quiet, From Me To You, Keepers Of The Eastern Door, Go On, Dear
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Крис Чик, уроженец Сент-Луиса, штат Миссури, родился в 1968 году. Сегодня он один из самых востребованных саксофонистов в мире джаза. Он играл в группах таких легенд, как Пол Мотиан, Чарли Хейден, Стив Своллоу и Билл Фризелл. Известный своим лиризмом и теплым, самобытным звучанием, он является по-настоящему уникальным музыкантом. Его альбомы Saturday Songs (Sunnyside), I Wish I Knew, A Girl Named Joe, Vine, and Blues Cruise (Fresh Sound) получили восторженные отзывы по всему миру и стали фаворитами как среди музыкантов, так и среди слушателей. Он также является одним из лидеров групп Rudder, the Bloomdaddies и Reeds Ramble. Крис — давний участник группы Guillermo Klein's Los Guachos. Он также записывался и выступал с биг-бэндами Дафниса Прието, Алана Фербера и Мигеля Зенона. Музыка Криса охватывает широкий спектр направлений, прочно связанных с джазовой традицией, но при этом устремленных в неизведанное. Как сказали Стив Своллоу и Карла Блей: «С одной стороны, он — само воплощение нежного, изящного лиризма. Но он не в силах противиться желанию бунтовать». Он мастерски бьет под дых: как только он убедит вас, что лучше и быть не может, он сыграет что-то, что вернет вас к реальности, что-то прямое и лаконичное, как апперкот». Его коллега, композитор Гильермо Кляйн, говорит о Чике: «(Крис) — один из моих любимых людей в этом мире. Удивительно одаренный музыкант, постоянно находящийся в единении со звуком». Вот уже более 20 лет я имею счастье делиться с ним музыкой, и должен сказать, что каждая нота и каждая фраза, которую он сыграл на сегодняшний день, прекрасны и значимы. Компания Analog Tone Factory — новый лейбл, который записывает музыку исключительно на аналоговую ленту. Основанный саксофонистом Джеромом Саббагом, пианистом и звукорежиссером Питом Ренде, лейбл Analog Tone Factory использует лучшие технологии сегодняшнего и вчерашнего дня, чтобы создавать записи с великолепным звучанием с участием одних из лучших музыкантов современности. Все виниловые альбомы категории ААА поставляются с карточкой для скачивания несжатого файла в высоком разрешении 192/24.


Теги товара: Limited Edition
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Chris Cheek - Keepers Of The Eastern Door (Audiophile One-Step Pressing) (4260141088923) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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