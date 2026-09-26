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Shemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015) виниловая пластинка

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Shemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Shemekia Copeland
Альбом (сингл)
Done Come Too Far
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750167
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Shemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ALLIGATOR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Alligator
Barcode
[0014551501015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Shemekia Copeland
Альбом (сингл)
Done Come Too Far
Жанр
Jazz
Трек-лист
Too Far to Be Gone, Pink Turns to Red, The Talk, Gullah Geechee, Why Why Why, Fried Catfish and Bibles, Done Come Too Far, Barefoot in Heaven, Fell in Love with a Honky, The Dolls Are Sleeping, Dumb It Down, Nobody But You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Too Far to Be Gone, Pink Turns to Red, The Talk, Gullah Geechee, Why Why Why, Fried Catfish and Bibles, Done Come Too Far, Barefoot in Heaven, Fell in Love with a Honky, The Dolls Are Sleeping, Dumb It Down, Nobody But You



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Shemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ALLIGATOR
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Alligator
Barcode
[0014551501015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Shemekia Copeland
Альбом (сингл)
Done Come Too Far
Жанр
Jazz
Трек-лист
Too Far to Be Gone, Pink Turns to Red, The Talk, Gullah Geechee, Why Why Why, Fried Catfish and Bibles, Done Come Too Far, Barefoot in Heaven, Fell in Love with a Honky, The Dolls Are Sleeping, Dumb It Down, Nobody But You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Too Far to Be Gone, Pink Turns to Red, The Talk, Gullah Geechee, Why Why Why, Fried Catfish and Bibles, Done Come Too Far, Barefoot in Heaven, Fell in Love with a Honky, The Dolls Are Sleeping, Dumb It Down, Nobody But You


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shemekia Copeland - Done Come Too Far (coloured) (0014551501015) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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