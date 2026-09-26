The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка
«Дуэт Black Keys, играющий в стиле хард-блюз, родом из Акрона, штат Огайо, но, послушав The Big Come Up, можно предположить, что участники группы выросли среди жителей горных хребтов Миссисипи. Хотя перегруженная гитара Дэна Ауэрбаха работает на том же самом двигателе внутреннего сгорания, что и легенды блюза Джуниор Кимбро и Фред Макдауэлл, это вовсе не чопорное ретро-шоу. В ритмах барабанщика Патрика Карни чувствуется фанк в стиле Wu-Tang Clan, а в энергичной композиции «Countdown» Ауэрбах сдерживает рыдания, произнося ироничную заключительную строчку: «Ты украла мое сердце и чуть не свела меня с ума / Мне нужно вернуться домой к маме и папе». В мире, сошедшем с ума от White Stripes, оставьте место в своем сердце и кошельке для компакт-дисков для Black Keys». — Питер Релик, Rolling Stone
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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