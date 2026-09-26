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The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка

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The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
The Big Come Up
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750166
Доставка в Москве
Загружаем...
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The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alive Audio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Alive Audio
Barcode
[0095081004412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
The Big Come Up
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Busted, Do The Rump, I'll Be Your Man, Countdown, The Breaks, Run Me Down, She Said, She Said (Alternate Version), Heavy Soul (Alternate Version), Yearnin' (Alternate Version), No Fun (Vinyl Only), Them Eyes, Leavin' Trunk, Brooklyn Bound, 240 Years Before Your Time
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка

«Дуэт Black Keys, играющий в стиле хард-блюз, родом из Акрона, штат Огайо, но, послушав The Big Come Up, можно предположить, что участники группы выросли среди жителей горных хребтов Миссисипи. Хотя перегруженная гитара Дэна Ауэрбаха работает на том же самом двигателе внутреннего сгорания, что и легенды блюза Джуниор Кимбро и Фред Макдауэлл, это вовсе не чопорное ретро-шоу. В ритмах барабанщика Патрика Карни чувствуется фанк в стиле Wu-Tang Clan, а в энергичной композиции «Countdown» Ауэрбах сдерживает рыдания, произнося ироничную заключительную строчку: «Ты украла мое сердце и чуть не свела меня с ума / Мне нужно вернуться домой к маме и папе». В мире, сошедшем с ума от White Stripes, оставьте место в своем сердце и кошельке для компакт-дисков для Black Keys». — Питер Релик, Rolling Stone



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Alive Audio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Alive Audio
Barcode
[0095081004412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
The Big Come Up
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Busted, Do The Rump, I'll Be Your Man, Countdown, The Breaks, Run Me Down, She Said, She Said (Alternate Version), Heavy Soul (Alternate Version), Yearnin' (Alternate Version), No Fun (Vinyl Only), Them Eyes, Leavin' Trunk, Brooklyn Bound, 240 Years Before Your Time
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Дуэт Black Keys, играющий в стиле хард-блюз, родом из Акрона, штат Огайо, но, послушав The Big Come Up, можно предположить, что участники группы выросли среди жителей горных хребтов Миссисипи. Хотя перегруженная гитара Дэна Ауэрбаха работает на том же самом двигателе внутреннего сгорания, что и легенды блюза Джуниор Кимбро и Фред Макдауэлл, это вовсе не чопорное ретро-шоу. В ритмах барабанщика Патрика Карни чувствуется фанк в стиле Wu-Tang Clan, а в энергичной композиции «Countdown» Ауэрбах сдерживает рыдания, произнося ироничную заключительную строчку: «Ты украла мое сердце и чуть не свела меня с ума / Мне нужно вернуться домой к маме и папе». В мире, сошедшем с ума от White Stripes, оставьте место в своем сердце и кошельке для компакт-дисков для Black Keys». — Питер Релик, Rolling Stone


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Black Keys - The Big Come Up (0095081004412) виниловая пластинка – стоимость товара 4430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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