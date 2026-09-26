Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка
Выпущенный в честь столетия со дня рождения Майлза Дэвиса, альбом Miles '56 объединяет записи того года, когда Дэвис записал свои самые влиятельные работы на лейбле Prestige. В сборник вошли композиции "Cookin", "Relaxin", "Workin" и "Steamin", а также записи квинтета в составе Дэвиса, Колтрейна, Гарланда, Чемберса и Джонса. Альбом выпущен на 4 виниловых пластинках и ремастерирован с оригинальных аналоговых лент лауреатом премии "Грэмми" звукорежиссером Полом Блэкмором. Издание выполнено на 180-граммовом виниле и включает новые комментарии лауреатов премии "Грэмми" Эшли Кана и Дэна Моргенштерна. Ограниченное издание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитPaul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитJaco Pastorius - Truth, Liberty & Soul (Audiophile Edition) (076...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитJoe Satriani; Johnson Eric; Steve Vai - Reunion Live (Box) (colo...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитVan Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитVariois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (colour...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитJoni Mitchell - Court And Spark (Box) (Audiophile One-Step Press...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитJoni Mitchell - Ladies Of The Canyon (Box) (Audiophile One-Step ...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитVan Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step ...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитJoni Mitchell - The Asylum Albums (1976-1980) (Box) (06034978270...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитStills & Nash Crosby - The Solo Albums (Box) (0081227805739) вин...
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитSodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Miles Davis - Miles '56: The Prestige Recordings (Box) (0888072745636) виниловая пластинка