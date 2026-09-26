Lightnin' Hopkins - Blues In My Bottle (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738386) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
BLUES IN MY BOTTLE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750160
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
BLUES IN MY BOTTLE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Buddy Brown's Blues, Wine Spondee-O-Dee, Sail On, Little Girl, Sail On, DC-7, Death Bells, Goin' To Dallas To See My Pony Run, Jailhouse Blues, Blues In The Bottle, Beans, Beans, Beans, Catfish Blues, My Grandpa Is Old Too!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lightnin' Hopkins - Blues In My Bottle (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738386) виниловая пластинка
«Blues in My Bottle» — акустический сольный альбом легендарного блюзмена Лайтнина Хопкинса, выпущенный в 1961 году на лейбле Bluesville Records Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). Альбом демонстрирует Лайтнина Хопкинса в наилучшей форме. Композиция "Blues in My Bottle", в которой Хопкинс играет на гитаре и поет, подчеркивает его виртуозное мастерство в исполнении блюза. Альбом включает в себя интерпретации Хопкинсом оригинальных песен, традиционных классических произведений и кавер-версий.
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072738386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
BLUES IN MY BOTTLE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Buddy Brown's Blues, Wine Spondee-O-Dee, Sail On, Little Girl, Sail On, DC-7, Death Bells, Goin' To Dallas To See My Pony Run, Jailhouse Blues, Blues In The Bottle, Beans, Beans, Beans, Catfish Blues, My Grandpa Is Old Too!
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«Blues in My Bottle» — акустический сольный альбом легендарного блюзмена Лайтнина Хопкинса, выпущенный в 1961 году на лейбле Bluesville Records Это издание было выпущено на 180-граммовом виниле компанией QRP и ремастерировано с оригинальных лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab (AAA). Альбом демонстрирует Лайтнина Хопкинса в наилучшей форме. Композиция "Blues in My Bottle", в которой Хопкинс играет на гитаре и поет, подчеркивает его виртуозное мастерство в исполнении блюза. Альбом включает в себя интерпретации Хопкинсом оригинальных песен, традиционных классических произведений и кавер-версий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lightnin' Hopkins - Blues In My Bottle (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072738386) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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