The Pretty Reckless - Dear God (coloured) (0888072780309) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Dear God
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 750157
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072780309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Dear God
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Life Evermore Pt. 2, For I Am Death, When I Wake Up, Love Me, Dragonfire, Dear God, Life Evermore Pt. 3, About You, Spell On You, Rollercoaster Of Life, Eye Of The Storm, Devil In Disguise (Michelle’s Song), Dark Days, Life Evermore Pt. 1
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Pretty Reckless - Dear God (coloured) (0888072780309) виниловая пластинка
«Dear God» — предстоящий пятый студийный альбом американской рок-группы The Pretty Reckless, релиз которого запланирован летом 2026 года. Лимитированное издание на цветном виниле. Возглавляемая вокалисткой Тейлор Момсен, группа сочетает мощные гитары, энергичные барабаны и пронзительный вокал, создавая свои самые личные на сегодняшний день работы. Такие песни, как «For I Am Death» и энергичный сингл «When I Wake Up», демонстрируют динамику группы между мрачной интенсивностью и обнадеживающей уязвимостью. С «Dear God» The Pretty Reckless открывают новую главу в своем творчестве — бескомпромиссную и полную страсти. Тейлор Момсен назвала это «рассветом новой эры».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072780309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Dear God
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Life Evermore Pt. 2, For I Am Death, When I Wake Up, Love Me, Dragonfire, Dear God, Life Evermore Pt. 3, About You, Spell On You, Rollercoaster Of Life, Eye Of The Storm, Devil In Disguise (Michelle’s Song), Dark Days, Life Evermore Pt. 1
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Dear God» — предстоящий пятый студийный альбом американской рок-группы The Pretty Reckless, релиз которого запланирован летом 2026 года. Лимитированное издание на цветном виниле. Возглавляемая вокалисткой Тейлор Момсен, группа сочетает мощные гитары, энергичные барабаны и пронзительный вокал, создавая свои самые личные на сегодняшний день работы. Такие песни, как «For I Am Death» и энергичный сингл «When I Wake Up», демонстрируют динамику группы между мрачной интенсивностью и обнадеживающей уязвимостью. С «Dear God» The Pretty Reckless открывают новую главу в своем творчестве — бескомпромиссную и полную страсти. Тейлор Момсен назвала это «рассветом новой эры».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Pretty Reckless - Dear God (coloured) (0888072780309) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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