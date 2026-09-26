The Mars Volta - Frances The Mute + The Widow (V12) (4250795605171) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Frances The Mute + The Widow
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 750155
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Характеристики
Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795605171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Frances The Mute + The Widow
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Frances The Mute, The Widow (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Mars Volta - Frances The Mute + The Widow (V12) (4250795605171) виниловая пластинка
После успешного переиздания всего каталога The Mars Volta, Clouds Hill приберегли переиздание сингла Frances The Mute и концертной записи The Widow в качестве особого события для Record Store Day 2023. Мастеринг выполнен для винила — эксклюзивно выпущено только на виниле для Record Store Day 2023.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795605171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
Frances The Mute + The Widow
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Frances The Mute, The Widow (Live)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
После успешного переиздания всего каталога The Mars Volta, Clouds Hill приберегли переиздание сингла Frances The Mute и концертной записи The Widow в качестве особого события для Record Store Day 2023. Мастеринг выполнен для винила — эксклюзивно выпущено только на виниле для Record Store Day 2023.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
The Mars Volta - Frances The Mute + The Widow (V12) (4250795605171) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Mars Volta - Frances The Mute + The Widow (V12) (4250795605171) виниловая пластинка