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Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка

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Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 1
Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 2
Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 3
Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 4
Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jose Gonzalez
Альбом (сингл)
Against The Dying Of The Light
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 1
  • Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 2
  • Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 3
  • Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 4
  • Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506852429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jose Gonzalez
Альбом (сингл)
Against The Dying Of The Light
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
A Perfect Storm, Etyd, Against The Dying Of The Light, For Every Dusk, Sheet, Pajarito, Losing Game (Sick), Ay Querida, U / Rawls Sl?ja, Gymnasten, Just A Rock, You & We, Joy (Can't Help But Sing)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка

Хосе Гонсалес выпустил новый альбом «Against the Dying of the Light», который является продолжением и дальнейшим осмыслением тем его получившего признание критиков альбома «Local Valley» (2021). Издание на виниле в гейтфолде С первой же ноты становится ясно, как сильно мы скучали по этому шведскому певцу и автору песен. Его нежный инди-фолк приглашает помечтать и позволяет слушателю на драгоценное мгновение забыть о шумной и стремительной реальности. Если «Local Valley» был обращен внутрь, к месту, языку и личным размышлениям, то этот новый альбом расширяет свой взгляд, становясь настоятельным призывом сохранить свет человечества со всеми его недостатками в момент, когда технологии все больше влияют на то, как мы думаем, чувствуем и взаимодействуем друг с другом. На протяжении всего альбома Гонсалес работает в рамках намеренно минималистичного стиля, поднимая свою привычную палитру на новые высоты за счет тонких вариаций, сдержанности и детализации. Каждая песня раскрывается со своим неповторимым характером, демонстрируя, насколько широкий эмоциональный и музыкальный диапазон может быть достигнут в рамках установленных самим собой ограничений. Написанный на английском, шведском и испанском языках, альбом отражает шведско-аргентинские корни музыканта и представляет свой гуманистический посыл как глобальное, а не как чисто личное или политическое заявление.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506852429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jose Gonzalez
Альбом (сингл)
Against The Dying Of The Light
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
A Perfect Storm, Etyd, Against The Dying Of The Light, For Every Dusk, Sheet, Pajarito, Losing Game (Sick), Ay Querida, U / Rawls Sl?ja, Gymnasten, Just A Rock, You & We, Joy (Can't Help But Sing)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Хосе Гонсалес выпустил новый альбом «Against the Dying of the Light», который является продолжением и дальнейшим осмыслением тем его получившего признание критиков альбома «Local Valley» (2021). Издание на виниле в гейтфолде С первой же ноты становится ясно, как сильно мы скучали по этому шведскому певцу и автору песен. Его нежный инди-фолк приглашает помечтать и позволяет слушателю на драгоценное мгновение забыть о шумной и стремительной реальности. Если «Local Valley» был обращен внутрь, к месту, языку и личным размышлениям, то этот новый альбом расширяет свой взгляд, становясь настоятельным призывом сохранить свет человечества со всеми его недостатками в момент, когда технологии все больше влияют на то, как мы думаем, чувствуем и взаимодействуем друг с другом. На протяжении всего альбома Гонсалес работает в рамках намеренно минималистичного стиля, поднимая свою привычную палитру на новые высоты за счет тонких вариаций, сдержанности и детализации. Каждая песня раскрывается со своим неповторимым характером, демонстрируя, насколько широкий эмоциональный и музыкальный диапазон может быть достигнут в рамках установленных самим собой ограничений. Написанный на английском, шведском и испанском языках, альбом отражает шведско-аргентинские корни музыканта и представляет свой гуманистический посыл как глобальное, а не как чисто личное или политическое заявление.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка – стоимость товара 4080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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