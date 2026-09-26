Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jose Gonzalez - Against The Dying Of The Light (4250506852429) виниловая пластинка
Хосе Гонсалес выпустил новый альбом «Against the Dying of the Light», который является продолжением и дальнейшим осмыслением тем его получившего признание критиков альбома «Local Valley» (2021). Издание на виниле в гейтфолде С первой же ноты становится ясно, как сильно мы скучали по этому шведскому певцу и автору песен. Его нежный инди-фолк приглашает помечтать и позволяет слушателю на драгоценное мгновение забыть о шумной и стремительной реальности. Если «Local Valley» был обращен внутрь, к месту, языку и личным размышлениям, то этот новый альбом расширяет свой взгляд, становясь настоятельным призывом сохранить свет человечества со всеми его недостатками в момент, когда технологии все больше влияют на то, как мы думаем, чувствуем и взаимодействуем друг с другом. На протяжении всего альбома Гонсалес работает в рамках намеренно минималистичного стиля, поднимая свою привычную палитру на новые высоты за счет тонких вариаций, сдержанности и детализации. Каждая песня раскрывается со своим неповторимым характером, демонстрируя, насколько широкий эмоциональный и музыкальный диапазон может быть достигнут в рамках установленных самим собой ограничений. Написанный на английском, шведском и испанском языках, альбом отражает шведско-аргентинские корни музыканта и представляет свой гуманистический посыл как глобальное, а не как чисто личное или политическое заявление.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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