Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Howlin Wolf - The Real Folk Blues (Analogue) (0199957164368) виниловая пластинка
В середине 1960-х годов лейбл Chess Records выпустил серию альбомов "The Real Folk Blues", в которую вошли записи самых известных исполнителей лейбла. Альбом Хаулина Вулфа "The Real Folk Blues", включающий синглы, записанные в период с 1956 по 1965 год, считается одним из лучших сборников в серии. Для этого аудиофильского переиздания альбом был ремастерирован с оригинальных аналоговых лент, отпечатан на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакован в высококачественный гейтфолд Музыка на этом альбоме создает яркий портрет Хаулина Вулфа, демонстрируя исключительные композиции, ранее не издававшиеся в формате альбома. Среди представленных классических произведений — «Killing Floor», «Tail Dragger» и «Built for Comfort». Ощутите звучание величайшего американского блюзового лейбла в высоком качестве с серией акустических записей Chess Records Acoustic Sounds.
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