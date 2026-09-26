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Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка

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Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка - фото 1
Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
St. Louis To Liverpool
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка - фото 1
  • Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488332408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
St. Louis To Liverpool
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Marie, Our Little Rendezvous, No Particular Place To Go, You Two, Promised Land, You Never Can Tell, Go Bobby Soxer, The Things I Used To Do, Liverpool Drive, Night Beat, Merry Christmas Baby, Brenda Lee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка

St. Louis to Liverpool — восьмой альбом американского певца Чака Берри, вышедший в 1964 году на лейбле Chess Records. Это была первая долгоиграющая пластинка Берри, которая попала в американский хит-парад. Chess Records 75th Anniversary Series: Эти аудиофильские переиздания классических альбомов из дискографии Chess были ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на заводе Quality Record Pressings (QRP). Каждая пластинка упакована в высококачественный гейтфолд Чак Берри был международной звездой задолго до 1964 года. В отличие от других артистов, которым было трудно угнаться за «британским вторжением», Берри достиг новых высот славы именно в это время. Песня «St. Louis to Liverpool» стала прямым ответом на эту растущую популярность и привела к появлению новых хитов, возглавлявших чарты, таких как «No Particular Place to Go», «You Never Can Tell», «Promised Land» и «Little Marie» (продолжение «Memphis, Tennessee»).

Отзывы о товаре Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488332408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
St. Louis To Liverpool
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Marie, Our Little Rendezvous, No Particular Place To Go, You Two, Promised Land, You Never Can Tell, Go Bobby Soxer, The Things I Used To Do, Liverpool Drive, Night Beat, Merry Christmas Baby, Brenda Lee
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
St. Louis to Liverpool — восьмой альбом американского певца Чака Берри, вышедший в 1964 году на лейбле Chess Records. Это была первая долгоиграющая пластинка Берри, которая попала в американский хит-парад. Chess Records 75th Anniversary Series: Эти аудиофильские переиздания классических альбомов из дискографии Chess были ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на заводе Quality Record Pressings (QRP). Каждая пластинка упакована в высококачественный гейтфолд Чак Берри был международной звездой задолго до 1964 года. В отличие от других артистов, которым было трудно угнаться за «британским вторжением», Берри достиг новых высот славы именно в это время. Песня «St. Louis to Liverpool» стала прямым ответом на эту растущую популярность и привела к появлению новых хитов, возглавлявших чарты, таких как «No Particular Place to Go», «You Never Can Tell», «Promised Land» и «Little Marie» (продолжение «Memphis, Tennessee»).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (Analogue) (0602488332408) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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