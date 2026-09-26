Top.Mail.Ru
Buddy Guy - I Was Walkin' Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Buddy Guy - I Was Walkin' Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Buddy Guy - I Was Walkin&#039; Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - I Was Walkin&#039; Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
I Was Walkin' Through The Woods
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - I Was Walkin&#039; Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - I Was Walkin&#039; Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750149
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0199957307123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
I Was Walkin' Through The Woods
Жанр
Jazz
Трек-лист
Watch Yourself, Stone Crazy, I Found a True Love, First Time I Met the Blues, Let Me Love You Baby, No Lie, I Got a Strange Feeling, My Time After a While, Ten Years Ago, Broken Hearted Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Chess Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - I Was Walkin' Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка

I Was Walking Through The Woods — альбом легендарного блюзового гитариста Бадди Гая, выпущенный лейблом Chess Records, включает в себя его самые яркие и новаторские ранние синглы и записи, сделанные в Чикаго в период с 1960 по 1964 год. Для этого издания записи были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд В альбом вошли такие культовые, зажигательные композиции, как "First Time I Met The Blues" "Stone Crazy" и "My Time After A While". В записи альбома принял участие звездный состав, в который вошли легендарный пианист Отис Спанн, виртуоз игры на губной гармонике Джуниор Уэллс и барабанщик Фред Белоу.

Отзывы о товаре Buddy Guy - I Was Walkin' Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0199957307123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
I Was Walkin' Through The Woods
Жанр
Jazz
Трек-лист
Watch Yourself, Stone Crazy, I Found a True Love, First Time I Met the Blues, Let Me Love You Baby, No Lie, I Got a Strange Feeling, My Time After a While, Ten Years Ago, Broken Hearted Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Chess Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
I Was Walking Through The Woods — альбом легендарного блюзового гитариста Бадди Гая, выпущенный лейблом Chess Records, включает в себя его самые яркие и новаторские ранние синглы и записи, сделанные в Чикаго в период с 1960 по 1964 год. Для этого издания записи были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд В альбом вошли такие культовые, зажигательные композиции, как "First Time I Met The Blues" "Stone Crazy" и "My Time After A While". В записи альбома принял участие звездный состав, в который вошли легендарный пианист Отис Спанн, виртуоз игры на губной гармонике Джуниор Уэллс и барабанщик Фред Белоу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Guy - I Was Walkin' Through The Woods (Analogue) (0199957307123) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...